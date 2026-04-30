  4. Диего СИМЕОНЕ: «Я не верю в удачу»
Диего СИМЕОНЕ: «Я не верю в удачу»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал ничью в матче против «Арсенала»

30 апреля 2026, 02:23 |
54
0
Диего СИМЕОНЕ: «Я не верю в удачу»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:1):

«Чтобы назначить пенальти, это действительно должно быть пенальти. Мне показалось, что контакт в первом тайме был минимальным, а ведь мы в полуфинале Лиги чемпионов.

Травма Хулиана Альвареса? Ему проведут обследование. Будем надеяться, что это ничего серьезного.

Я всегда настроен оптимистично, в том числе и в отношении ответного матча.

Джулиано Симеоне столкнулся с Инкапье, это всего лишь удар. Надеемся, что ничего серьезного. Серлот во время разминки сказал, что его беспокоит нога, поэтому мы пощадили его, чтобы избежать перегрузки перед ответным матчем.

Я не верю в удачу, я верю в решимость. Первый тайм был равным, возможно, они лучше владели мячом, но не создали много моментов. У них очень сильный состав, их замены вышли на поле и были лучше стартового состава. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше них. Они снизили интенсивность, а мы улучшили свою организацию. Мы лучше действовали в обороне и создавали моменты через Гризманна и Лукмана.

Сегодня было невероятно, прибытие на стадион было впечатляющим. Редко когда дух, который был у нас в начале матча, имел себе равных. Наши фанаты не будут присутствовать на втором матче в таком количестве, но их души и сердца будут там».

Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

