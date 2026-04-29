У Тоттенхэма больше нет забот? Клуб проводит дни Свинки Пеппы

«Тоттенхэм», яростно ведущий борьбу за выживание в Премьер-лиге, не забывает про детей. «Шпоры» запустили коллаборацию с мультфильмом «Свинка Пеппа».

Руководство лондонского клуба надеется привлечь на свою сторону совсем юных болельщиков, проведя 4 и 16 мая семейные тематические дни на своем стадионе. Конкуренты «Тоттенхэма» вовсю потешаются над клубом в социальных сетях.

Команда Роберто Де Дзерби находится в зоне вылета в двух очках от спасительного 17-го места в таблице. До конца сезона всего четыре тура.