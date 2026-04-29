Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Тоттенхэма больше нет забот? Клуб проводит дни Свинки Пеппы
Англия
29 апреля 2026, 19:15
399
1

У Тоттенхэма больше нет забот? Клуб проводит дни Свинки Пеппы

«Тоттенхэм» выбрал не лучшее время для коллаборации с детским мультфильмом

29 апреля 2026, 19:15 |
399
1 Comments
У Тоттенхэма больше нет забот? Клуб проводит дни Свинки Пеппы
Тоттенхэм

«Тоттенхэм», яростно ведущий борьбу за выживание в Премьер-лиге, не забывает про детей. «Шпоры» запустили коллаборацию с мультфильмом «Свинка Пеппа».

Руководство лондонского клуба надеется привлечь на свою сторону совсем юных болельщиков, проведя 4 и 16 мая семейные тематические дни на своем стадионе. Конкуренты «Тоттенхэма» вовсю потешаются над клубом в социальных сетях.

Команда Роберто Де Дзерби находится в зоне вылета в двух очках от спасительного 17-го места в таблице. До конца сезона всего четыре тура.

Тоттенхэм Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А-Рера учайствує?
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем