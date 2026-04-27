Врачи Реала отдыхают. Медики Тоттенхэма дали гениальное задание Симонсу

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс получил травму крестообразных связок колена в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в субботу. По телекартинке можно сделать вывод, что после оказания помощи медики «шпор»… попросили футболиста разбегаться, чтобы проверить, сможет ли он играть.

«Драгушин, Мэддисон, Одобер, Симмонс – кресты. Кудус, Бентанкур, Удоги, Соланке, Ромеро – сложные или постоянные мышечные травмы. Викарио – игра на фоне грыжи и операция. Кулусевский вообще уже год без футбола без объяснений с ним», – перечисляет заслуги спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Ранее медиков «Реала» обвинили в том, что они лечили не то колено форварда Килиана Мбаппе, из-за чего француз обратился к врачам в Париже. Также в испанском гранде медики консультировались с бесплатной версией Chat GPT.