Маркевич может получить сенсационного помощника в сборной Украины
В его штаб могут войти Тарас Степаненко или Артем Федецкий
В случае назначения Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины по футболу в его тренерский штаб могут войти новые фигуры с игровым опытом.
По информации из источника, на должность помощника-мотиватора рассматриваются два бывших футболиста – Артем Федецкий и Тарас Степаненко.
Речь идет о роли, которая предполагает не только работу в тренировочном процессе, но и психологическую поддержку команды и усиление лидерских качеств в раздевалке.
В то же время окончательное решение относительно тренерского штаба будет принято после официального назначения Маркевича. Сейчас в УАФ формируют финальный шорт-лист кандидатов на руководящую должность в национальной команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
