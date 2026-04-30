  4. Маркевич может получить сенсационного помощника в сборной Украины
30 апреля 2026, 21:42
Маркевич может получить сенсационного помощника в сборной Украины

В его штаб могут войти Тарас Степаненко или Артем Федецкий

УАФ. Тарас Степаненко

В случае назначения Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины по футболу в его тренерский штаб могут войти новые фигуры с игровым опытом.

По информации из источника, на должность помощника-мотиватора рассматриваются два бывших футболиста – Артем Федецкий и Тарас Степаненко.

Речь идет о роли, которая предполагает не только работу в тренировочном процессе, но и психологическую поддержку команды и усиление лидерских качеств в раздевалке.

В то же время окончательное решение относительно тренерского штаба будет принято после официального назначения Маркевича. Сейчас в УАФ формируют финальный шорт-лист кандидатов на руководящую должность в национальной команде.

Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
При всём уважении, а что Тарас и Артём сейчас (без всякого тренерского опыта) могут дать сборной?... как и престарелый ничего невигрывавший и один раз уже сбежавший из сборной тренер-середняк...
Ахметка назначит. Чтобы ржавых еще больше на кастинги выставлять
