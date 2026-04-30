Маркевич может получить сенсационного помощника в сборной Украины

В случае назначения Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины по футболу в его тренерский штаб могут войти новые фигуры с игровым опытом.

По информации из источника, на должность помощника-мотиватора рассматриваются два бывших футболиста – Артем Федецкий и Тарас Степаненко.

Речь идет о роли, которая предполагает не только работу в тренировочном процессе, но и психологическую поддержку команды и усиление лидерских качеств в раздевалке.

В то же время окончательное решение относительно тренерского штаба будет принято после официального назначения Маркевича. Сейчас в УАФ формируют финальный шорт-лист кандидатов на руководящую должность в национальной команде.