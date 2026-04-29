Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
29 апреля 2026, 21:09 | Обновлено 29 апреля 2026, 21:20
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Тренер заявил, что готов возглавить команду

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном назначении на должность главного тренера сборной Украины.

После ухода Сергея Реброва эта должность остается вакантной, а Маркевич называется среди кандидатов.

«Отношусь к этому абсолютно спокойно. Людям сейчас есть о чем поговорить – это нормально. Я всегда открыт для таких вариантов, а как будет – покажет время.

У меня уже был опыт работы в сборной, так что все возможно. Что касается возраста – пусть приедут, посмотрят и попробуют побегать вместе со мной, тогда и поймем, у кого какой возраст», – сказал Маркевич.

Дмитрий Олийченко Источник: Футбольний Диван
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чекаємо Мирон Богданович!
Ответить
+3
Только Маркевич. Только Мирон. Тогда у нашей сборной будет высокий тестостерон!
Ответить
0
Браво Мирча! Не слушай этих доладятлов в комментариях под спорт.юа!
Ответить
0
так він уже був,
але здриснув із збірної 
і побіг руки лизати хазяїну...
Ответить
-2
"я іду в тренери збірної України" (с)
Ответить
-2
75 років ну яка збірна...результату не буде і ганебно закінчить як Ребров.
Ответить
-4
Он готов, а его маразм не готов к такому. Хватит бредить, ты свой шанс уже просрал. Смирись.
Ответить
-5
Популярные новости
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем