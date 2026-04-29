Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном назначении на должность главного тренера сборной Украины.

После ухода Сергея Реброва эта должность остается вакантной, а Маркевич называется среди кандидатов.

«Отношусь к этому абсолютно спокойно. Людям сейчас есть о чем поговорить – это нормально. Я всегда открыт для таких вариантов, а как будет – покажет время.

У меня уже был опыт работы в сборной, так что все возможно. Что касается возраста – пусть приедут, посмотрят и попробуют побегать вместе со мной, тогда и поймем, у кого какой возраст», – сказал Маркевич.