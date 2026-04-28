Украина. Премьер лига28 апреля 2026, 16:20 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:40
1398
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ни одна команда так не выдержит. Все ушли»
Тренер понимает сложности Руха
Опытный наставник Мирон Маркевич не имеет претензий к игрокам и тренерскому штабу Руха, который зимой потерял целую группу основных футболистов – они ушли в Карпаты.
«У Руха столько игроков ушло, что ни одна команда не выдержит. Какие-то претензии сложно предьявить. Первый круг нормально прошли, но снова пять игроков забрали».
«Сложно им бороться. Те, кто из себя что-то представлял, они ушли», – сказал Маркевич.
В СМИ ходят слухи о том, что Рух по итогам сезона будет расформирован и сохранит только академию.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 апреля 2026, 07:46 5
Ребров отказался от предложения
Футбол | 28 апреля 2026, 10:22 16
Самые интересные события 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Футбол | 28.04.2026, 14:58
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Футбол | 28.04.2026, 09:52
Комментарии 0
Популярные новости
27.04.2026, 18:17 19
27.04.2026, 23:59
26.04.2026, 16:59 56
28.04.2026, 08:33 16
27.04.2026, 00:02 2
27.04.2026, 08:36 13
27.04.2026, 17:11 31
27.04.2026, 14:37 3