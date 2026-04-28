  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Ни одна команда так не выдержит. Все ушли»
28 апреля 2026, 16:20 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:40
Тренер понимает сложности Руха

Опытный наставник Мирон Маркевич не имеет претензий к игрокам и тренерскому штабу Руха, который зимой потерял целую группу основных футболистов – они ушли в Карпаты.

«У Руха столько игроков ушло, что ни одна команда не выдержит. Какие-то претензии сложно предьявить. Первый круг нормально прошли, но снова пять игроков забрали».

«Сложно им бороться. Те, кто из себя что-то представлял, они ушли», – сказал Маркевич.

В СМИ ходят слухи о том, что Рух по итогам сезона будет расформирован и сохранит только академию.

