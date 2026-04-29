29 апреля 2026, 19:55 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:57
«Мендоса > Олисе». Реакция игрока ЛНЗ на матч ПСЖ – Бавария

Егор Твердохлеб провел забавное сравнение

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузашитник черкасского ЛНЗ – Егор Твердохлеб – дал оценку первому матчу между ПСЖ и «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился победой парижан (5:4).

В завершение Егор в шутку сравнил игрока «Баварии» Майкла Олисе, автора второго гола мюнхенцев, со своим бывшим партнёром по «Кривбассу» Глейкером Мендосой.

По словам Твердохлеба, колумбиец значительно превосходит француза, особенно после покера в ворота «Динамо».

«Это точно полуфинал Лиги чемпионов? Топ-матч.

Мендоса > Олисе», – написал Егор.

По теме:
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
ПСЖ шокирован потерей ключевого защитника в матче с Баварией
Мелли – о ПСЖ – Бавария: «Вызывает отвращение, футбол стал новой НБА»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28 апреля 2026, 23:41 65
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!

Хейли Баптист продолжает невероятный путь в столице Испании, пробившись в полуфинал

Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас
Футбол | 29 апреля 2026, 19:30 0
Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас
Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас

В Кракове не обойдется без обмена ударами

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Футбол | 29.04.2026, 17:58
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Популярные новости
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 11
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 5
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
