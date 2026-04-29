«Мендоса > Олисе». Реакция игрока ЛНЗ на матч ПСЖ – Бавария
Егор Твердохлеб провел забавное сравнение
Полузашитник черкасского ЛНЗ – Егор Твердохлеб – дал оценку первому матчу между ПСЖ и «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился победой парижан (5:4).
В завершение Егор в шутку сравнил игрока «Баварии» Майкла Олисе, автора второго гола мюнхенцев, со своим бывшим партнёром по «Кривбассу» Глейкером Мендосой.
По словам Твердохлеба, колумбиец значительно превосходит француза, особенно после покера в ворота «Динамо».
«Это точно полуфинал Лиги чемпионов? Топ-матч.
Мендоса > Олисе», – написал Егор.
