«Мендоса > Олисе». Реакция игрока ЛНЗ на матч ПСЖ – Бавария

Полузашитник черкасского ЛНЗ – Егор Твердохлеб – дал оценку первому матчу между ПСЖ и «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился победой парижан (5:4).

В завершение Егор в шутку сравнил игрока «Баварии» Майкла Олисе, автора второго гола мюнхенцев, со своим бывшим партнёром по «Кривбассу» Глейкером Мендосой.

По словам Твердохлеба, колумбиец значительно превосходит француза, особенно после покера в ворота «Динамо».

«Это точно полуфинал Лиги чемпионов? Топ-матч.

Мендоса > Олисе», – написал Егор.