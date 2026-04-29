Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне

В своем дебютном сезоне в рамках Лиги конференций бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» сумел добраться до полуфинала. На этой стадии было бы наивно надеяться на простого соперника, а потому «горняки» его и не получили. Матчи против английского «Кристал Пэлас», которые состоятся 30 апреля и 7 мая, определят не только одного из финалистов Лиги конференций-2025/26, но и станут, пожалуй, главным экзаменом для молодого наставника донецкой команды Арды Турана в этом сезоне.

Турецкий специалист возглавил «Шахтер» лишь летом минувшего года. По сути, донецкая команда стала первым коллективом топ-уровня в наставнической карьере Турана, так как опыт со скромным даже по турецким меркам «Эюпспором» был, скорее, «пробой пера», которая оказалась весьма успешной и, по сути, дала возможность Арде двигаться дальше, осознавая, что на этом пути он может и способен быть так же успешен, как и когда-то на футбольном поле в статусе игрока.

На стадии основного этапа Лиги конференций у «Шахтера» не было настолько сильных соперников, как «Кристал Пэлас». Фактически «горняки» являлись фаворитами во всех матчах, а потому вполне логично, что им удалось финишировать в топ-8 общей турнирной таблицы и напрямую выйти в 1/8 финала. Там дончане также были фаворитами в дуэли с «Лехом», хотя она и оказалась весьма непростой, особенно за счет необходимости проводить оба матча фактически на территории соперника – в Польше.

В четвертьфинале «Шахтеру» в соперники выпал АЗ. Крепкая и добротная команда, однако лишь по меркам Эредивизи. Как бы странно это не звучало, учитывая весьма молодой средний возраст команды Турана, но именно «горняки» выглядели куда более опытной на континентальном уровне командой, нежели их оппоненты из Нидерландов. И хотя определенные опасения и сомнения по поводу возможности «Шахтера» пройти АЗ у экспертов и болельщиков существовали, все равно во многом связаны они были с факторами, которые нельзя напрямую называть футбольными. Например, с невероятно насыщенным графиком матчей и необходимостью преодолевать сумасшедшие расстояния за весьма короткий период времени, чтобы успевать проводить поединки как в Лиге конференций, так и в украинской Премьер-лиге.

В полуфинале против «Кристал Пэлас» команда Арды Турана впервые не будет выглядеть фаворитом противостояния. Даже несмотря на то, что «стекольщики» ныне находятся в нижней части турнирной таблицы АПЛ, а «горняки» являются явными лидерами и фаворитами на победу в сезоне УПЛ. И такой предматчевый расклад связан не только с котировками букмекеров и тем фактом, что «Шахтеру» предстоит сыграть против представителя сильнейшей национальной лиги планеты.

На самом деле, «Кристал Пэлас», которым руководит австриец Оливер Гласнер, видится максимально неприятным и неудобным соперником для «Шахтера». «Стекольщики» добиваются успехов благодаря совсем другому подходу и манере игры, нежели то, на что традиционно делают ставку в «Шахтере». Более того, против таких коллективов «горнякам» всегда сложно играть, и дело тут вовсе не в том, кто находится во главе донецкой команды – Арда Туран, Марино Пушич или Луиш Каштру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Кристал Пэлас празднуют выход в полуфинал Лиги конференций

В АПЛ «Кристал Пэлас» известен, прежде всего, ставкой на надежную оборону. «Стекольщики» имеют меньше всех пропущенных мячей в турнире после грандов «Арсенала» и «Манчестер Сити». Это осознанный тактический выбор Оливера Гласнера, при котором «Кристал Пэлас» играет по стартовой схеме 3-4-2-1, которая при обороне быстро и легко трансформируется в «закрытую ракушку» 5-2-3. Наличие трех центральных защитников и двух номинальных опорных полузащитников делает команду Гласнера максимально неуязвимой для атак и контратак соперников, так как подстраховка в этом варианте работает, как правило, на очень и очень высоком уровне.

Кроме того, «Кристал Пэлас» при Гласнере берет свое за счет быстрых переходов из обороны в атаку при помощи длинных передач и навесов в район штрафной соперника, где очень большую работу проделывает 28-летний французский центрфорвард Жан-Филипп Матета. Этот нападающий часто привлекает внимание нескольких защитников внутри штрафной, что открывает зоны для потенциальных врываний в них другим атакующим игрокам «стекольщиков».

Также «Кристал Пэлас» ориентирован на стандартные положения. Команда Гласнера является одним из лидеров сезона в АПЛ по количеству заработанных штрафных и угловых, форматы розыгрышей которых у австрийского тренера всегда весьма и весьма разнообразны, что делает подготовку к матчу против «стекольщиков» большой головной болью для специалиста, отвечающего за тактику в команде-сопернице.

Вряд ли можно ожидать от англичан и какого-то невероятного желания подолгу владель мячом в матчах против «Шахтера». Наоборот, крайне вероятным выглядит вариант, при котором команда Гласнера целенаправленно отдаст преимущество во владении «горнякам», а сама будет пытаться подлавливать заигрывающихся впереди бразильских легионеров полпреда Украины на контратаках.

Нельзя не выделять и отменную физическую подготовку «Кристал Пэлас». Помимо того, что футболисты «стекольщиков» способны спокойно выдерживать высокоинтенсивную беговую работу на протяжении всех 90+ минут, команда Гласнера также имеет антропометрически очень мощных игроков. Рост упоминавшегося выше Матета составляет 192 сантиметра, да и в целом в распоряжении у австрийца почти все футболисты – это 180+, в то время как у «Шахтера» есть такие «малыши» как Невертон с его 165 см…

Сталкиваться с оппонентом такого уровня физической готовности и тактической ориентированности «Шахтеру» Арды Турана еще не приходилось. С большой натяжкой можно вспоминать матчи «горняков» против ЛНЗ, где также у Пономарева в фаворе ставка на атлетизм, быстрые переходы из обороны в атаку и максимальную вертикализацию, но… Черкасская команда – это, если можно так сказать, лишь мини-версия «Кристал Пэлас», при всем уважении к «фиолетовым» и их огромным заслугам в нынешнем сезоне УПЛ.

Но даже при этом «Шахтеру» Турана нечем похвастаться. В двух матчах нынешнего сезона УПЛ против ЛНЗ команда турецкого тренера так и не добыла ни одной победы – в первом круге было зафиксировано разгромное поражение (1:4), а во втором подопечные Арды пусть и сделали выводы, но все равно не сумели взять три очка, сведя игру к ничьей (2:2).

Неспособность эффективно противостоять командам, которые физически могут выдерживать темп, предлагаемый «Шахтером», а то и поднимать его еще выше за счет собственных быстрых контратак, сопряженный с перманентными проблемами в центре обороны и нередкими провалами на стандартах, ставят перед Ардой Тураном и его подопечными большой вызов накануне двухматчевой дуэли с «Кристал Пэлас». И здесь важно то, что турецкий наставник, судя по всему, где-то в глубине души прекрасно понимал, что если его команда будет продвигаться к завершающим стадиям турнира, то в какой-то момент ей все равно придется сыграть против «стекольщиков». Не зря ведь Туран ездил смотреть «Кристал Пэлас» воочию еще в декабре…

Конечно, у «Шахтера» есть свои сильные стороны. Это и техника, и скорость отдельно взятых игроков, и их умение принимать нестандартные решения, но… Прекрасно структурированная в обороне и по-хорошему хаотичная в нападении игра «Кристал Пэлас» действительно видится проблемой для нынешних «горняков». И чтобы преодолеть такого соперника набора простых приемов и обычных тактических решений «Шахтеру» вряд ли хватит. Скорее всего, Арде Турану и его помощникам все-таки придется изобретать нечто новое, доносить это до своих подопечных и надеяться, что в постоянной череде пересадок из автобуса в самолет или поезд, а затем обратно, эта «домашняя работа» тренерского штаба «Шахтера» выстрелит и сыграет решающую роль в грядущем противостоянии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Как бы там ни было, а нас ждут интересные поединки, которые точно дадут ответ на вопрос, готов ли Арда Туран к тому, чтобы двигаться в своем тренерском развитии существенно дальше предыдущих рубежей, или же ему потребуется еще какое-то время на «закрепление пройденного», прежде чем говорить о качественном прогрессе.

Но что еще любопытнее – интриги противостоянию «Шахтера» и «Кристал Пэлас» добавляют и личностные стратегии их главных тренеров. Не секрет, что ни для Турана, ни для Гласнера их нынешние команды не являются пределом мечтаний в наставнической карьере, и оба специалиста хотят двигаться дальше, добравшись до истинного топ-уровня. Турок, похоже, готов еще какое-то время развиваться вместе с «Шахтером», а вот австриец уже дал понять, что покинет «Кристал Пэлас» по завершении сезона. И сделать это он наверняка захочет с высоко поднятой головой и трофеем Лиги конференций в руках. Удастся ли Арде Турану и его команде поломать эти планы Гласнера уже по итогам двух матчей полуфинальной стадии? Скоро узнаем…