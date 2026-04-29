В Италии рассказали о том, как едва не сорвался переход украинца в топ-клуб
Шевченко сначала не произвёл впечатления на руководство «Милана»
Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда рассказал о сомнениях руководства итальянского клуба относительно подписания контракта с легендарным украинским нападающим Андреем Шевченко в 1999 году.
Футбольный функционер вспомнил, как вместе с тогдашним вице-президентом «Милана» Адриано Галиани они приехали в Киев, чтобы лично понаблюдать за игрой форварда.
«Он был недоволен игрой Шевченко, потому что тот не касался мяча, играл неуверенно. Я сказал ему, чтобы он сохранял спокойствие, потому что для меня — это наш игрок. И так оно и вышло. Он всегда мне доверял», — признался Брайда.
«Милан» выкупил контракт Шевченко у «Динамо» за 25 млн долларов. Украинец выступал за итальянский клуб с 1999 по 2006, а также с 2008 по 2009 годы. За это время он успел стать настоящей легендой «россонери» и одним из лучших нападающих в истории футбола.
