ПСЖ потерял защитника перед вторым матчем против Баварии в Лиге чемпионов

Во вторник, 28 апреля, состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 5:4.

Защитник парижского клуба Ашраф Хакими вышел в стартовом составе, однако не смог доиграть поединок из-за травмы и был вынужден покинуть поле на 87-й минуте.

Из-за разрыва мышц задней поверхности бедра правой ноги марокканский защитник пропустит ответный матч против мюнхенского клуба, который состоится 6 мая.

Известный физиотерапевт и эксперт, который специализируется на спортивных травмах, Анхель Виллануэва сообщил детали о состоянии Хакими:

«Мы должны подождать, пока проведут тесты по визуализации, чтобы быть более точными, поскольку это будет зависеть от объема и локализации поражения, но предварительно он пропустит от двух до четырех недель».