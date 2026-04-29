ПСЖ потерял защитника перед вторым матчем против Баварии в Лиге чемпионов
Ашраф Хакими покинул поле из-за разрыва мышц задней поверхности бедра правой ноги
Во вторник, 28 апреля, состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 5:4.
Защитник парижского клуба Ашраф Хакими вышел в стартовом составе, однако не смог доиграть поединок из-за травмы и был вынужден покинуть поле на 87-й минуте.
Из-за разрыва мышц задней поверхности бедра правой ноги марокканский защитник пропустит ответный матч против мюнхенского клуба, который состоится 6 мая.
Известный физиотерапевт и эксперт, который специализируется на спортивных травмах, Анхель Виллануэва сообщил детали о состоянии Хакими:
«Мы должны подождать, пока проведут тесты по визуализации, чтобы быть более точными, поскольку это будет зависеть от объема и локализации поражения, но предварительно он пропустит от двух до четырех недель».
🚑 El jugador del PSG sufre una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha. No pudo abandonar el terreno de juego porque Luis Enrique había gastado todos los cambios.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»
«Рейнджерс» потерпел сенсационное поражение в чемпионате и больше не является фаворитом на победу