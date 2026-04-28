  4. Бельгиец с украинскими корнями пробился в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
28 апреля 2026, 22:04 | Обновлено 28 апреля 2026, 22:24
Бельгиец с украинскими корнями пробился в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Александер Блокс в статусе андердога выбил Франсиско Черундоло в 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс

21-летний бельгийский теннисист Александер Блокс (АТР 69) пробился в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, столице Испании.

В 1/8 финала бельгиец, который имеет украинские корни, переиграл представителя Аргентины Франсиско Черундоло (АТР 20) за 1 час и 40 минут.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) [16] – Александер Блокс (Бельгия) – 6:7 (8:10), 2:6

В первой партии Александер отыграл три сетбола на подаче в 12-м гейме и один сетбол на тай-брейке. Это было первое очное противостояние Блокса и Черундоло.

Родители Блокса – Олег и Наталья – бывшие украинские спортсмены. Олег специализировался в беге с барьерами, а Наталья профессионально занималась плаванием. Они эмигрировали в Бельгию около 30 лет назад.

Александер стал самым молодым бельгийцем (21 год и 14 дней), котором удалось выйти в четвертьфинал соревнований АТР 1000. Он превзошел показатель Оливье Рохуса, который в 22 года и 114 дней добрался до этой стадии в Гамбурге-2003.

В обновленном рейтинге АТР Александер дебютирует в топ-50. В лайве он идет на 46-й позиции.

Блокс в столице Испании, помимо Черундоло, также прошел Кристиана Гарина, Брендона Накашиму и Феликса Оже-Альяссима. Его следующим соперником будет прошлогодний чемпион Каспер Рууд.

