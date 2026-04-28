Драма в Мадриде: Прошлогодний чемпион на трех тай-брейках выбил Циципаса
Каспер Рууд обыграл Стефаноса в трех сетах
Прошлогодний чемпион Каспер Рууд (ATP 15) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Рууд на трех тай-брейках одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (ATP 80) за 3 часа – 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Счет очных встреч игроков – 4:2 в пользу Каспера.
Норвежец оформил 44-ю победу на грунтовом покрытии на турнирах серии Мастерс.
В четвертьфинале Рууд сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло – Александер Блокс.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала
Стефанос Циципас – Каспер Рууд [12] – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7)
44 - Among the 29 currently active players with 50+ career ATP Masters 1000 match wins, Casper Ruud is the only player with more wins on clay court (44) than hard court (35). Specialist.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/1K8zbGKPJv— OptaAce (@OptaAce) April 28, 2026
