  4. Драма в Мадриде: Прошлогодний чемпион на трех тай-брейках выбил Циципаса
28 апреля 2026, 19:24
Каспер Рууд обыграл Стефаноса в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Прошлогодний чемпион Каспер Рууд (ATP 15) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Рууд на трех тай-брейках одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (ATP 80) за 3 часа – 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Счет очных встреч игроков – 4:2 в пользу Каспера.

Норвежец оформил 44-ю победу на грунтовом покрытии на турнирах серии Мастерс.

В четвертьфинале Рууд сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло – Александер Блокс.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Стефанос Циципас – Каспер Рууд [12] – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7)

Стефанос Циципас Каспер Рууд ATP Мадрид
Алина Грушко Sport.ua
