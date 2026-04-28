Арина Соболенко – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) проходят матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 21:00 по Киеву на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Хейли Баптист (США, WTA 32).

Это будет второе очное противостояние. Счет 1:0 в пользу Соболенко.

Победительница поединка в полуфинале встретится с Миррой Андреевой.

