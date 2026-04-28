  4. СИМЕОНЕ: «Экстраординарно – выйти в полуфинал в 4-й раз за 14 лет»
28 апреля 2026, 19:12 |
СИМЕОНЕ: «Экстраординарно – выйти в полуфинал в 4-й раз за 14 лет»

Диего Симеоне восхитился своей командой и выделил сильные стороны «Арсенала»

УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился настроем на игру с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы вышли в очередной полуфинал. Для «Атлетико» это невероятно. Это экстраординарно – сделать это в четвертый раз за 14 лет. Это невероятно. Эта вера, этот энтузиазм, эта энергия, которую они в нас вселяют, пойдут нам на пользу. Нас ждет сложный матч. «Арсенал» разработал очень хорошо отработанную стратегию розыгрыша стандартных положений», – заявил Симеоне.

«Нет давления, есть ответственность, есть особое волнение. Мы должны подготовиться к игре. В конце концов, это футбольный матч, и игроки решают исход. Мы должны хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть так, как задумали, и довести дело до того момента, когда сможем уколоть соперника», – добавил тренер.

Матч «Атлетико» – «Арсенал» запланирован на среду, начало в 22:00.

По теме:
Роналду, Бензема, Левандовски. Лучшие бомбардиры полуфиналов ЛЧ
Дайо УПАМЕКАНО: «Я играл против него на тренировках, и это очень тяжело»
Макрон сделал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
Руслан Полищук Источник: Football Espana
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
Елизавета Третьякова в огненной форме

Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
суркіс "екстраординарно за 33 років - 2 рази вийти в плей-офф ЛЧ"
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
