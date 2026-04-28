СИМЕОНЕ: «Экстраординарно – выйти в полуфинал в 4-й раз за 14 лет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился настроем на игру с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы вышли в очередной полуфинал. Для «Атлетико» это невероятно. Это экстраординарно – сделать это в четвертый раз за 14 лет. Это невероятно. Эта вера, этот энтузиазм, эта энергия, которую они в нас вселяют, пойдут нам на пользу. Нас ждет сложный матч. «Арсенал» разработал очень хорошо отработанную стратегию розыгрыша стандартных положений», – заявил Симеоне.

«Нет давления, есть ответственность, есть особое волнение. Мы должны подготовиться к игре. В конце концов, это футбольный матч, и игроки решают исход. Мы должны хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть так, как задумали, и довести дело до того момента, когда сможем уколоть соперника», – добавил тренер.

Матч «Атлетико» – «Арсенал» запланирован на среду, начало в 22:00.