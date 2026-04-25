Наконец-то не поражение. Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком

Несмотря на выход в полуфинал Лиги чемпионов, у «Атлетико» в остальном просто кошмарные результаты – команда Диего Симеоне проиграла в семи матчах из последних восьми. В домашнем поединке 32-го тура против «Атлетика» из Бильбао «матрасники» пропустили первыми и дали повод болельщикам думать о новом фиаско.

На 23-й минуте у басков прошла подача с углового, и Айтор Паредес, выпрыгнув выше всех, переправил мяч в дальний угол ворот (0:1). На 49-й минуте Антуан Гризманн подкараулил отскок после прострела и почти в упор поразил цель – 1:1. Пять минут спустя Александер Серлот сыграл в пас с партнером у штрафной и без помех забил гол – 2:1. На 90-й минуте отличился Серлот, убежав с голкипером один на один (3:1). Горка Гурусета в последней атаке сделал счет 3:2.

«Атлетико» закрепился на четвертом месте и уступает конкурентам из «Вильярреала» два очка. «Атлетик» – девятый.

Ла Лига, 33-й тур. 25 апреля.

«Атлетико» – «Атлетик» – 3:2

Голы: Гризманн, 49, Серлот, 54, 90 – Паредес, 23, Гурусета, 90.