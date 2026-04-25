Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Наконец-то не поражение. Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком
Испания
25 апреля 2026, 23:59
78
0

Наконец-то не поражение. Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком

Команда Диего Симеоне сразу после перерыва перевернула ход игры с басками

25 апреля 2026, 23:59 |
78
0
Наконец-то не поражение. Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид

Несмотря на выход в полуфинал Лиги чемпионов, у «Атлетико» в остальном просто кошмарные результаты – команда Диего Симеоне проиграла в семи матчах из последних восьми. В домашнем поединке 32-го тура против «Атлетика» из Бильбао «матрасники» пропустили первыми и дали повод болельщикам думать о новом фиаско.

На 23-й минуте у басков прошла подача с углового, и Айтор Паредес, выпрыгнув выше всех, переправил мяч в дальний угол ворот (0:1). На 49-й минуте Антуан Гризманн подкараулил отскок после прострела и почти в упор поразил цель – 1:1. Пять минут спустя Александер Серлот сыграл в пас с партнером у штрафной и без помех забил гол – 2:1. На 90-й минуте отличился Серлот, убежав с голкипером один на один (3:1). Горка Гурусета в последней атаке сделал счет 3:2.

«Атлетико» закрепился на четвертом месте и уступает конкурентам из «Вильярреала» два очка. «Атлетик» – девятый.

Ла Лига, 33-й тур. 25 апреля.

«Атлетико» – «Атлетик» – 3:2

Голы: Гризманн, 49, Серлот, 54, 90 – Паредес, 23, Гурусета, 90.

Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Атлетико - Атлетик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Айтор Паредес Александер Серлот Антуан Гризманн
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем