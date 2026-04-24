24 апреля 2026, 22:02
Звездный форвард Атлетико подыскивает дом в Барселоне

Хулиан Альварес все же может оказаться в «Барселоне»

24 апреля 2026, 22:02 |
645
0
Звездный форвард Атлетико подыскивает дом в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Ближе к концу сезона, когда «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и практически обеспечила себе титул в Ла Лиге, руководство каталонского клуба начало всерьез искать замену форварду Роберту Левандовски. Даже если польский футболист останется на «Камп Ноу», ему уже 37 лет.

Ранее сообщалось об интересе «сине-гранатовых» к нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу. Информация получила развитие в пятницу, когда журналист Эмилиано Раджи сообщил о том, что игрок отправил своих родственников рассмотреть варианты жилья недалеко от «Камп Ноу».

26-летний Альварес оценивается в 90 млн евро, его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2030 года. На счету игрока 19 голов в 47 матчах сезона.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
