Альварес стал 5-м лучшим аргентинским бомбардиром в истории ЛЧ

26-летний нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес забил свой 24-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в выездном победном четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Барселоны (2:0), в котором форвард прямым ударом со штрафного открыл счет.

24 гола Альвареса (16 в составе Атлетико и 8 в составе Манчестер Сити) стали повторением 5-го результата среди всех аргентинских футболистов в истории турнира. Такое же количество забитых мячей в свое время имели Гонсало Игуаин и Анхель Ди Мария, однако Альварес достиг этой отметки за меньшее количество матчей.

Лишь 4 представителя Аргентины имеют в своем активе большее количество голов в Лиге чемпионов: Лионель Месси (129), Серхио Агуэро (41), Эрнан Креспо (25) и Лаутаро Мартинес (25).

Лучшие аргентинские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

129 – Лионель Месси (163)

41 – Серхио Агуэро (79)

25 – Эрнан Креспо (65)

25 – Лаутаро Мартинес (66)

24 – Хулиан Альварес (39 )

) 24 – Гонсало Игуаин (83)

24 – Анхель Ди Мария (116)

19 – Лисандро Лопес (47)

19 – Хулио Крус (48)

18 – Пауло Дибала (53)

В скобках – количество сыгранных матчей в турнире

Напомним, что в истории Атлетико Альварес является вторым бомбардиром в Лиге чемпионов после Антуана Гризманна.

Лучшие бомбардиры Атлетико в Лиге чемпионов

40 – Антуан Гризманн (Франция)

16 – Хулиан Альварес (Аргентина)

11 – Сауль (Испания)

9 – Диего Коста (Испания)

9 – Маркос Льоренте (Испания)

8 – Альваро Мората (Испания)

7 – Жоау Феликс (Португалия)

7 – Рауль Гарсия (Испания)

6 – Анхель Корреа (Аргентина)

6 – Александер Серлот (Норвегия)

В текущем сезоне ЛЧ Альварес вышел на четвертое место, имея в своем активе 9 забитых мячей. Только Килиан Мбаппе (14), Гарри Кейн (11) и Энтони Гордон (10) забили больше аргентинца.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26