  Альварес стал 5-м лучшим аргентинским бомбардиром в истории ЛЧ
09 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 09 апреля 2026, 10:40
Альварес стал 5-м лучшим аргентинским бомбардиром в истории ЛЧ

Вспомним топ-10 представителей Аргентины с самым большим количеством забитых мячей в турнире

26-летний нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес забил свой 24-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в выездном победном четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Барселоны (2:0), в котором форвард прямым ударом со штрафного открыл счет.

24 гола Альвареса (16 в составе Атлетико и 8 в составе Манчестер Сити) стали повторением 5-го результата среди всех аргентинских футболистов в истории турнира. Такое же количество забитых мячей в свое время имели Гонсало Игуаин и Анхель Ди Мария, однако Альварес достиг этой отметки за меньшее количество матчей.

Лишь 4 представителя Аргентины имеют в своем активе большее количество голов в Лиге чемпионов: Лионель Месси (129), Серхио Агуэро (41), Эрнан Креспо (25) и Лаутаро Мартинес (25).

Лучшие аргентинские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 129 – Лионель Месси (163)
  • 41 – Серхио Агуэро (79)
  • 25 – Эрнан Креспо (65)
  • 25 – Лаутаро Мартинес (66)
  • 24 – Хулиан Альварес (39)
  • 24 – Гонсало Игуаин (83)
  • 24 – Анхель Ди Мария (116)
  • 19 – Лисандро Лопес (47)
  • 19 – Хулио Крус (48)
  • 18 – Пауло Дибала (53)

В скобках – количество сыгранных матчей в турнире

Напомним, что в истории Атлетико Альварес является вторым бомбардиром в Лиге чемпионов после Антуана Гризманна.

Лучшие бомбардиры Атлетико в Лиге чемпионов

  • 40 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 16 – Хулиан Альварес (Аргентина)
  • 11 – Сауль (Испания)
  • 9 – Диего Коста (Испания)
  • 9 – Маркос Льоренте (Испания)
  • 8 – Альваро Мората (Испания)
  • 7 – Жоау Феликс (Португалия)
  • 7 – Рауль Гарсия (Испания)
  • 6 – Анхель Корреа (Аргентина)
  • 6 – Александер Серлот (Норвегия)

В текущем сезоне ЛЧ Альварес вышел на четвертое место, имея в своем активе 9 забитых мячей. Только Килиан Мбаппе (14), Гарри Кейн (11) и Энтони Гордон (10) забили больше аргентинца.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26

  • 14 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 11 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
  • 9 – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 8 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • 7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
  • 6 – Фермин Лопес (Барселона)
  • 6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • 6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09 апреля 2026, 09:10 5
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09 апреля 2026, 07:55 0
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оба поединка состоятся 9 апреля

Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой
Футбол | 09.04.2026, 10:43
Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой
Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Футбол | 08.04.2026, 13:01
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
Футбол | 08.04.2026, 11:49
В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
Если брать сыгранные минуты на гол, он тут на голову выше всех остальных и даже Месси. У Месси 105 минут на гол, у Альвареса 86.
Популярные новости
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 6
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 6
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 5
Футбол
