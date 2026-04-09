Альварес стал 5-м лучшим аргентинским бомбардиром в истории ЛЧ
Вспомним топ-10 представителей Аргентины с самым большим количеством забитых мячей в турнире
26-летний нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес забил свой 24-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в выездном победном четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Барселоны (2:0), в котором форвард прямым ударом со штрафного открыл счет.
24 гола Альвареса (16 в составе Атлетико и 8 в составе Манчестер Сити) стали повторением 5-го результата среди всех аргентинских футболистов в истории турнира. Такое же количество забитых мячей в свое время имели Гонсало Игуаин и Анхель Ди Мария, однако Альварес достиг этой отметки за меньшее количество матчей.
Лишь 4 представителя Аргентины имеют в своем активе большее количество голов в Лиге чемпионов: Лионель Месси (129), Серхио Агуэро (41), Эрнан Креспо (25) и Лаутаро Мартинес (25).
Лучшие аргентинские бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 129 – Лионель Месси (163)
- 41 – Серхио Агуэро (79)
- 25 – Эрнан Креспо (65)
- 25 – Лаутаро Мартинес (66)
- 24 – Хулиан Альварес (39)
- 24 – Гонсало Игуаин (83)
- 24 – Анхель Ди Мария (116)
- 19 – Лисандро Лопес (47)
- 19 – Хулио Крус (48)
- 18 – Пауло Дибала (53)
В скобках – количество сыгранных матчей в турнире
Напомним, что в истории Атлетико Альварес является вторым бомбардиром в Лиге чемпионов после Антуана Гризманна.
Лучшие бомбардиры Атлетико в Лиге чемпионов
- 40 – Антуан Гризманн (Франция)
- 16 – Хулиан Альварес (Аргентина)
- 11 – Сауль (Испания)
- 9 – Диего Коста (Испания)
- 9 – Маркос Льоренте (Испания)
- 8 – Альваро Мората (Испания)
- 7 – Жоау Феликс (Португалия)
- 7 – Рауль Гарсия (Испания)
- 6 – Анхель Корреа (Аргентина)
- 6 – Александер Серлот (Норвегия)
В текущем сезоне ЛЧ Альварес вышел на четвертое место, имея в своем активе 9 забитых мячей. Только Килиан Мбаппе (14), Гарри Кейн (11) и Энтони Гордон (10) забили больше аргентинца.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26
- 14 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 11 – Гарри Кейн (Бавария)
- 10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
- 9 – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 8 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- 7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
- 6 – Фермин Лопес (Барселона)
- 6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- 6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
