28 апреля 2026, 18:26 |
Барселона выступила против игры своего лидера на чемпионате мира

Ламин Ямаль рискует получить рецидив травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер Ламин Ямаль получил несколько советов по восстановлению после травмы перед чемпионатом мира 2026 года, после того как выбыл из строя до конца сезона в составе «Барселоны».

Подросток травмировал подколенное сухожилие, но ожидается, что он будет готов к чемпионату мира в составе сборной Испании этим летом. Ямаля уже предупредили о высоком риске рецидива травмы, и бывший руководитель физиотерапевтического отделения «Барселоны» Хуанхо Брау говорит, что ему нужно действовать постепенно, когда он будет готов вернуться.

«Барселона» уже предупредила Испанию о необходимости проявлять максимальную осторожность в отношении возвращения Ямаля, выразив надежду, что он не будет выходить в стартовом составе в групповых матчах, чтобы быть на 100% готовым к плей-офф.

По теме:
Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда
Перес нашел тренера для Реала. Он лично проведет переговоры
«Делают посмешище». Капитан сборной Австралии раскритиковал действия ФИФА
Руслан Полищук Источник: Barca Blaugranes
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27 апреля 2026, 21:29 32
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма

Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»

Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался
Футбол | 28 апреля 2026, 15:19 16
Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался
Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался

По информации Виктора Вацко, наставник киевского клуба не хочет брать ответственность за трансферы

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 21:50
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
Футбол | 28.04.2026, 16:53
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
Популярные новости
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18
Бокс
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 16
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
