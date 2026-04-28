Барселона выступила против игры своего лидера на чемпионате мира

Вингер Ламин Ямаль получил несколько советов по восстановлению после травмы перед чемпионатом мира 2026 года, после того как выбыл из строя до конца сезона в составе «Барселоны».

Подросток травмировал подколенное сухожилие, но ожидается, что он будет готов к чемпионату мира в составе сборной Испании этим летом. Ямаля уже предупредили о высоком риске рецидива травмы, и бывший руководитель физиотерапевтического отделения «Барселоны» Хуанхо Брау говорит, что ему нужно действовать постепенно, когда он будет готов вернуться.

«Барселона» уже предупредила Испанию о необходимости проявлять максимальную осторожность в отношении возвращения Ямаля, выразив надежду, что он не будет выходить в стартовом составе в групповых матчах, чтобы быть на 100% готовым к плей-офф.