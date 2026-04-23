Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Ямаль получил травму во время исполнения пенальти и рухнул на газон
Испания
23 апреля 2026, 00:16 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:40
456
1

ФОТО. Ямаль получил травму во время исполнения пенальти и рухнул на газон

Ламин вывел Барселону вперед в матче против Сельты, после чего Флик его заменил

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный 18-летний форвард каталонской Барселоны Ламин Ямаль получил травму в матче 33-го тура Ла Лиги 2025/26.

На 40-й минуте Ямаль реализовал пенальти и сделал счет 1:0. Во время исполнения 11-метрового Ламин травмировался, рухнул на газон и был заменен.

Наставник сине-гранатовых Ханси Флик выпустил вместо Ламина шведа Руни Барджи.

По результатам первоначальных обследований у Ямаля – растяжение задней поверхности бедра.

Для Ямаля этот гол стал 16-м в текуще сезоне чемпионата Испании. В его активе также 11 ассистов.

foto-yamal-poluchil-travmu-vo-vremya-ispolneniya-penalti-i-ruhnul-na-gazon
foto-yamal-poluchil-travmu-vo-vremya-ispolneniya-penalti-i-ruhnul-na-gazon-foto-1
foto-yamal-poluchil-travmu-vo-vremya-ispolneniya-penalti-i-ruhnul-na-gazon-foto-2
foto-yamal-poluchil-travmu-vo-vremya-ispolneniya-penalti-i-ruhnul-na-gazon-foto-3
foto-yamal-poluchil-travmu-vo-vremya-ispolneniya-penalti-i-ruhnul-na-gazon-foto-4

фото Ламин Ямаль травма Барселона Сельта Барселона - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Руни Барджи пенальти фотогалерея травма бедра
Даниил Агарков
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Головне щоб не надовго він вибив
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем