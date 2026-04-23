ФОТО. Ямаль получил травму во время исполнения пенальти и рухнул на газон
Ламин вывел Барселону вперед в матче против Сельты, после чего Флик его заменил
Звездный 18-летний форвард каталонской Барселоны Ламин Ямаль получил травму в матче 33-го тура Ла Лиги 2025/26.
На 40-й минуте Ямаль реализовал пенальти и сделал счет 1:0. Во время исполнения 11-метрового Ламин травмировался, рухнул на газон и был заменен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник сине-гранатовых Ханси Флик выпустил вместо Ламина шведа Руни Барджи.
По результатам первоначальных обследований у Ямаля – растяжение задней поверхности бедра.
Для Ямаля этот гол стал 16-м в текуще сезоне чемпионата Испании. В его активе также 11 ассистов.
