ФОТО. Ямаль получил травму во время исполнения пенальти и рухнул на газон

Звездный 18-летний форвард каталонской Барселоны Ламин Ямаль получил травму в матче 33-го тура Ла Лиги 2025/26.

На 40-й минуте Ямаль реализовал пенальти и сделал счет 1:0. Во время исполнения 11-метрового Ламин травмировался, рухнул на газон и был заменен.

Наставник сине-гранатовых Ханси Флик выпустил вместо Ламина шведа Руни Барджи.

По результатам первоначальных обследований у Ямаля – растяжение задней поверхности бедра.

Для Ямаля этот гол стал 16-м в текуще сезоне чемпионата Испании. В его активе также 11 ассистов.

