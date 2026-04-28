Динамо определилось с будущим Караваева, которого хотел подписать Шахтер

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев решил продлить сотрудничество с «бело-синими» – срок нынешнего соглашения истекает после завершения сезона 2025/26.

По информации Футбол 24, стороны провели успешные переговоры, обсудив детали будущего соглашения, которое будет предусматривать сохранение нынешних финансовых условий.

В услугах Караваева был заинтересован донецкий «Шахтер» – «горняки» продолжают искать замену для Ефима Конопли, который станет свободным агентом в сентябре 2026 года.

Караваев защищает цвета динамовского клуба с июля 2019 – футболист провел 212 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.

В нынешнем сезоне защитник 28 раз выходил на поле, где записал на свой счет четыре забитых мяча и пять ассистов. Трансферная стоимость игрока сборной Украины составляет 1,2 млн евро.