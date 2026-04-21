Александр КАРАВАЕВ: «Сейчас двойная мотивация у нас, чтобы выиграть трофей»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над черновицкой «Буковиной» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

– Атмосфера здесь в Тернополе невероятная. Кажется, когда «Динамо» приезжает, это всегда большой праздник футбола. И для вас сегодня тоже большой праздник, потому что три мяча забили, ни одного не пропустили. Насколько легко было на футбольном поле?

– Нелегко точно, потому что это действительно сильная команда, и это подтверждает тот факт, что они уже выполнили задачу и вышли в Премьер-лигу. С этим я поздравил ребят, с кем разговаривал, они молодцы. И по игре видно, что они уже готовы к Премьер-лиге. Сегодня нам было нелегко. Но, считаю, все решил класс игроков, качество, исполнительское мастерство в эпизодах и моментах, когда это было нужно.

– В первом тайме у «Буковины» было два момента, она могла забить, в итоге потом забили вы. Это стало таким переломным моментом?

– Да, так всегда бывает, когда одна из команд реализует свои моменты, конечно, она потом имеет преимущество. А команду, которая не реализует моменты, это потом немного ломает психологически и морально, и это потом сказывается и на результате, и на настрое, и трудно уже потом вернуться.

– Если говорить о Кубке, мы понимаем, что сейчас для «Динамо» это приоритетный турнир, и его нужно выигрывать…

– Конечно, и даже не потому, что такая ситуация сложилась в чемпионате. Сейчас у нас двойная мотивация, чтобы выиграть трофей, но перед нами всегда стоит задача выигрывать и Кубок, и чемпионат.