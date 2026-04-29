ЛНЗ vs Полесье. Эксперт выбрал серебряного призера нынешнего сезона УПЛ
Иван Гецко считает, что обе команды заслуживают серебряных наград УПЛ
Бывший форвард национальной сборной Украины Иван Гецко оценил упорную борьбу за серебро нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и Полесьем.
– Вернемся к чемпионату. ЛНЗ и Металлист 1925 расписали ничью, которая ударила по амбициям обеих команд. Что, по вашему мнению, не позволило соперникам дожать матч в свою пользу?
– Опять же, для этого есть много причин. Вы знаете, что каждая команда решает свои задачи – это однозначно. И есть же такое понимание, как люди считают очки. То есть есть шанс рисковать, нет шанса рисковать, подходит один балл или его будет мало потом... Есть схема, есть наработанные тренеры, есть специалисты, которые разбираются в этом деле, и, скорее всего, здесь сыграла вот эта вторая тематика, на мой взгляд.
– Полесье победило Оболонь и максимально приблизилось к ЛНЗ в борьбе за второе место. Способна ли команда Ротаня опередить жителей Черкасс на финише сезона?
– Думаю, что здесь как раз будет очень серьезная борьба между этими двумя клубами. Они до последнего достойны друг друга. И я хотел бы, чтобы эта борьба шла до конца, чтобы люди были искренне довольны от ажиотажа, от самой игры и всего. Зрелище будет очень хорошее, и понятно, что это полноценные две команды, которые заслуживают серебра чемпионата Украины, – сказал Гецко.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|25
|18
|6
|1
|59 - 16
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|60
|2
|ЛНЗ
|25
|16
|4
|5
|36 - 16
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|52
|3
|Полесье
|25
|15
|4
|6
|44 - 17
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|49
|4
|Динамо Киев
|25
|14
|5
|6
|58 - 31
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|47
|5
|Металлист 1925
|25
|12
|9
|4
|31 - 14
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|45
|6
|Колос Ковалевка
|25
|10
|10
|5
|24 - 21
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|40
|7
|Кривбасс
|25
|11
|7
|7
|43 - 38
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр
|40
|8
|Карпаты Львов
|25
|9
|9
|7
|35 - 26
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|36
|9
|Заря
|25
|9
|8
|8
|35 - 32
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|35
|10
|Верес
|25
|7
|8
|10
|22 - 31
|02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|29
|11
|Оболонь
|25
|6
|8
|11
|22 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|25
|7
|4
|14
|27 - 37
|02.05.26 15:30 Верес - Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр
|25
|13
|Кудровка
|25
|5
|6
|14
|26 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|21
|14
|Рух Львов
|25
|6
|2
|17
|17 - 42
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|20
|15
|Александрия
|25
|2
|7
|16
|18 - 49
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|13
|16
|Полтава
|25
|2
|5
|18
|20 - 63
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|11
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Спортивный директор донецкого клуба – о последствиях российского вторжения и Лиге конференций
Владимир Бражко и Николай Михайленко получили повреждение перед игрой против «Кривбасса»
черговий проплачений ахмєткой "експерд"
де він грав?
кого тренував?