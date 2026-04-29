ЛНЗ vs Полесье. Эксперт выбрал серебряного призера нынешнего сезона УПЛ

Бывший форвард национальной сборной Украины Иван Гецко оценил упорную борьбу за серебро нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и Полесьем.

– Вернемся к чемпионату. ЛНЗ и Металлист 1925 расписали ничью, которая ударила по амбициям обеих команд. Что, по вашему мнению, не позволило соперникам дожать матч в свою пользу?

– Опять же, для этого есть много причин. Вы знаете, что каждая команда решает свои задачи – это однозначно. И есть же такое понимание, как люди считают очки. То есть есть шанс рисковать, нет шанса рисковать, подходит один балл или его будет мало потом... Есть схема, есть наработанные тренеры, есть специалисты, которые разбираются в этом деле, и, скорее всего, здесь сыграла вот эта вторая тематика, на мой взгляд.

– Полесье победило Оболонь и максимально приблизилось к ЛНЗ в борьбе за второе место. Способна ли команда Ротаня опередить жителей Черкасс на финише сезона?

– Думаю, что здесь как раз будет очень серьезная борьба между этими двумя клубами. Они до последнего достойны друг друга. И я хотел бы, чтобы эта борьба шла до конца, чтобы люди были искренне довольны от ажиотажа, от самой игры и всего. Зрелище будет очень хорошее, и понятно, что это полноценные две команды, которые заслуживают серебра чемпионата Украины, – сказал Гецко.