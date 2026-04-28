  Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
28 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 28 апреля 2026, 10:30
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда

Нападающий сборной Украины намерен обсудить продление сотрудничества после сезона 2025/26

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис предложил форварду «бело-синих» Матвею Пономаренко продлить контракт, который истекает в декабре 2028 года.

Талантливый нападающий отказался обсуждать новое соглашение во время сезона и предложил вернуться к этому вопросу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Интерес к Пономаренко есть. Однако есть разница между интересом и предложением. За ним следят и могут дать какие-то деньги. В контексте заинтересованности в трансфере Пономаренко я слышал цифры около 15 млн евро плюс-минус еще пять.

Президент «Динамо» обращался к форварду, чтобы продлить с ним контракт, истекающий 31 декабря 2028 года. По словам Игоря Суркиса, Пономаренко попросил не беспокоить его с этим вопросом, дать доиграть сезон, а затем сесть и все обсудить».

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 20 матчей за первую команду и забил 14 голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
На початку 2029 року Матвію виповниться 23 роки - розквіт кар'єри. Будуть пропозиції з топ-чемпіонатів - однозначно погоджуватись, а не слухати Суркіса.
летом вполне могут дать и 25
Продлит у Суркиса о нормальной карьере можно забыть. А не продлит,Суркис его посадит на банку. Такие дела
Головне, щоб у Пономаренка не виявився такий "спритний" батько, як у Циганкова! Тоді вже футболу не буде, а один шантаж...
Суркіс почне розмову, якщо пропозиція буде не меншою чим 50 млн.
