Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис предложил форварду «бело-синих» Матвею Пономаренко продлить контракт, который истекает в декабре 2028 года.

Талантливый нападающий отказался обсуждать новое соглашение во время сезона и предложил вернуться к этому вопросу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Интерес к Пономаренко есть. Однако есть разница между интересом и предложением. За ним следят и могут дать какие-то деньги. В контексте заинтересованности в трансфере Пономаренко я слышал цифры около 15 млн евро плюс-минус еще пять.

Президент «Динамо» обращался к форварду, чтобы продлить с ним контракт, истекающий 31 декабря 2028 года. По словам Игоря Суркиса, Пономаренко попросил не беспокоить его с этим вопросом, дать доиграть сезон, а затем сесть и все обсудить».

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 20 матчей за первую команду и забил 14 голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.