Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «После следующего трофея я сделаю сальто. Надеюсь, в Мадриде»
WTA
27 апреля 2026, 23:27
Марта КОСТЮК: «После следующего трофея я сделаю сальто. Надеюсь, в Мадриде»

Украинка провела флеш-интервью после победы над Кэти Макнелли в 1/8 финала тысячника

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Кэти Макнелли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Считаете ли вы, что сейчас играете в лучший теннис в своей карьере?

– Мне кажется, что по уровню игры я играю примерно так же, как в Брисбене, а там я играла очень хорошо. Если вы так говорите, то пусть будет так. Я рада, что сейчас играю в лучший теннис в своей карьере.

– Когда мы в последний раз разговаривали на этом корте, ты говорила, что твой взгляд на вещи несколько изменился после того, как ты получила травму в Австралии. Можешь ли ты подробнее рассказать об этом, потому что, кажется, это действительно работает в твою пользу.

– Я чувствую, что я такой человек, который очень переживает за все и всех, и с теннисом у меня было так же, но в конце концов теннис – это лишь моя работа, моя карьера, это не вся моя жизнь, и способность изменить этот взгляд и действительно отделить свою жизнь от тенниса и наоборот, это, безусловно, помогло. Я чувствую, что просто могу наслаждаться игрой в теннис, наслаждаться вызовом, потому что я сталкиваюсь с вызовами каждый день, будь то от соперников, от самой себя или от других обстоятельств.

Я думаю, что сталкиваться с вызовами и искать пути их преодоления — это часть жизни каждого, но я хочу это делать, получая от этого удовольствие, и это помогает. И я считаю, что окружать себя людьми, с которыми я действительно хочу быть рядом, — это, без сомнения, самая большая свобода и привилегия, которые у меня есть в жизни.

– Похоже, у тебя всегда был довольно хороший баланс. Я знаю, что в детстве ты много занималась акробатикой, не так ли? Так вот, особенно на грунте, где баланс и движение так важны, чувствуешь ли ты, что это тебе как-то помогло?

– Ну, я уверена, что лыжи приносят больше пользы Яннику [Синнеру], как мы видим, но, да, это, безусловно, помогло мне во многих аспектах, помогло мне быть уравновешенной, делать шпагаты, скользить. Мое тело готово к такой нагрузке.

Я чувствую себя очень сильной, и это, несомненно, помогло мне, когда я росла. Я, конечно, также много играла в теннис. Спасибо, мама. Я думаю, это было хорошее сочетание для меня. Новый взгляд на ваш прогноз сегодня утром...

– Раньше мы видели, как ты делала сальто назад на корте, когда выигрывала. Увидим ли мы это еще когда-нибудь?

– На самом деле кто-то недавно это прокомментировал, и я сказала своему мужу: «О Боже, я забыла сделать сальто назад, когда выиграла в Руане». Я также забыла сделать это в Остине (смеется). Посмотрим. Возможно, если я вспомню, я сделаю это после следующего трофея. Так что, надеюсь, это будет здесь, не знаю....

В четвертьфинале тысячника в Мадриде Марта встретится с чешкой Линдой Носковой.

Видеообзор матча Марта Костюк – Кэти Макнелли

Даниил Агарков
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем