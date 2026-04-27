Марта КОСТЮК: «После следующего трофея я сделаю сальто. Надеюсь, в Мадриде»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Кэти Макнелли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Считаете ли вы, что сейчас играете в лучший теннис в своей карьере?

– Мне кажется, что по уровню игры я играю примерно так же, как в Брисбене, а там я играла очень хорошо. Если вы так говорите, то пусть будет так. Я рада, что сейчас играю в лучший теннис в своей карьере.

– Когда мы в последний раз разговаривали на этом корте, ты говорила, что твой взгляд на вещи несколько изменился после того, как ты получила травму в Австралии. Можешь ли ты подробнее рассказать об этом, потому что, кажется, это действительно работает в твою пользу.

– Я чувствую, что я такой человек, который очень переживает за все и всех, и с теннисом у меня было так же, но в конце концов теннис – это лишь моя работа, моя карьера, это не вся моя жизнь, и способность изменить этот взгляд и действительно отделить свою жизнь от тенниса и наоборот, это, безусловно, помогло. Я чувствую, что просто могу наслаждаться игрой в теннис, наслаждаться вызовом, потому что я сталкиваюсь с вызовами каждый день, будь то от соперников, от самой себя или от других обстоятельств.

Я думаю, что сталкиваться с вызовами и искать пути их преодоления — это часть жизни каждого, но я хочу это делать, получая от этого удовольствие, и это помогает. И я считаю, что окружать себя людьми, с которыми я действительно хочу быть рядом, — это, без сомнения, самая большая свобода и привилегия, которые у меня есть в жизни.

– Похоже, у тебя всегда был довольно хороший баланс. Я знаю, что в детстве ты много занималась акробатикой, не так ли? Так вот, особенно на грунте, где баланс и движение так важны, чувствуешь ли ты, что это тебе как-то помогло?

– Ну, я уверена, что лыжи приносят больше пользы Яннику [Синнеру], как мы видим, но, да, это, безусловно, помогло мне во многих аспектах, помогло мне быть уравновешенной, делать шпагаты, скользить. Мое тело готово к такой нагрузке.

Я чувствую себя очень сильной, и это, несомненно, помогло мне, когда я росла. Я, конечно, также много играла в теннис. Спасибо, мама. Я думаю, это было хорошее сочетание для меня. Новый взгляд на ваш прогноз сегодня утром...

– Раньше мы видели, как ты делала сальто назад на корте, когда выигрывала. Увидим ли мы это еще когда-нибудь?

– На самом деле кто-то недавно это прокомментировал, и я сказала своему мужу: «О Боже, я забыла сделать сальто назад, когда выиграла в Руане». Я также забыла сделать это в Остине (смеется). Посмотрим. Возможно, если я вспомню, я сделаю это после следующего трофея. Так что, надеюсь, это будет здесь, не знаю....

В четвертьфинале тысячника в Мадриде Марта встретится с чешкой Линдой Носковой.

