Синнер и Зверев в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Мадриде
27 апреля завершились все матчи 1/16 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в мужском одиночном разряде.
Первые два сеяных Янник Синнер и Александр Зверев продолжают выступления на турнире.
Синнер одолел Элмера Меллера в двух сетах, а Зверев переиграл Теренса Атмана в двух партиях.
Третий сеяный Феликс Оже-Альяссим (ATP 5) неожиданно проиграл матч 1/16 финала представителю Бельгии Александеру Блоксу (ATP 69) в двух сетах – 6:7 (3:7), 3:6.
ATP 1000 Мадрид. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Кэмерон Норри [19]
Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC]
Томас Мартин Этчеверри [25] – Артур Фис [21]
Иржи Легечка [11] – Лоренцо Музетти [6]
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас –
Франсиско Черундоло [16] – Александер Блокс
Даниил Медведев [7] –
Якуб Меншик [23] – Александр Зверев [2]
Видеообзор пятого игрового дня (верхняя часть сетки)
Видеообзор шестого игрового дня (нижняя часть сетки)
