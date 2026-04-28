Синнер и Зверев в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Мадриде

27 апреля завершились все матчи 1/16 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в мужском одиночном разряде.

Первые два сеяных Янник Синнер и Александр Зверев продолжают выступления на турнире.

Синнер одолел Элмера Меллера в двух сетах, а Зверев переиграл Теренса Атмана в двух партиях.

Третий сеяный Феликс Оже-Альяссим (ATP 5) неожиданно проиграл матч 1/16 финала представителю Бельгии Александеру Блоксу (ATP 69) в двух сетах – 6:7 (3:7), 3:6.

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Кэмерон Норри [19]

Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC]

Томас Мартин Этчеверри [25] – Артур Фис [21]

Иржи Легечка [11] – Лоренцо Музетти [6]

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас – Каспер Рууд [12]

Франсиско Черундоло [16] – Александер Блокс

Даниил Медведев [7] – Флавио Коболли [10]

Якуб Меншик [23] – Александр Зверев [2]

Видеообзор пятого игрового дня (верхняя часть сетки)

Видеообзор шестого игрового дня (нижняя часть сетки)