Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер обыграл квалифайера на пути к 1/8 финала Мастерса в Мадриде
ATP
26 апреля 2026, 18:27 | Обновлено 26 апреля 2026, 18:28
12
0

Янник одолел Элмера Меллера в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер переиграл квалифайера Элмера Меллера (ATP 169) в двух сетах за 1 час и 17 минут – 6:2, 6:3.

Это была первая очная встреча игроков.

В следующем круге Янник сыграет с победителем матча Кэмерон Норри – Тьяго Агустин Тиранте.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Янник Синнер [1] – Элмер Меллер [Q] – 6:2, 6:3

По теме:
Музетти одолел нидерландца и вышел в 1/8 финала на Мастерсе в Мадриде
Циципас одолел Бублика. Определены все пары 1/16 финала Мастерса в Мадриде
ВИДЕО. Драма в Мадриде: 47-й номер ATP выиграл матч, несмотря на судороги
Янник Синнер ATP Мадрид
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26 апреля 2026, 11:09 5
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал

Вратарь покинет клуб, если Юрген возглавит мадридцев

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26 апреля 2026, 10:05 1
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола

Тренер получил дисквалификацию на один матч

Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Футбол | 26.04.2026, 13:17
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Теннис | 26.04.2026, 15:14
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 16
Теннис
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем