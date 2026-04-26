Синнер обыграл квалифайера на пути к 1/8 финала Мастерса в Мадриде

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер переиграл квалифайера Элмера Меллера (ATP 169) в двух сетах за 1 час и 17 минут – 6:2, 6:3.

Это была первая очная встреча игроков.

В следующем круге Янник сыграет с победителем матча Кэмерон Норри – Тьяго Агустин Тиранте.

