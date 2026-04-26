ATP26 апреля 2026, 18:27 | Обновлено 26 апреля 2026, 18:28
Синнер обыграл квалифайера на пути к 1/8 финала Мастерса в Мадриде
Янник одолел Элмера Меллера в двух сетах
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Синнер переиграл квалифайера Элмера Меллера (ATP 169) в двух сетах за 1 час и 17 минут – 6:2, 6:3.
Это была первая очная встреча игроков.
В следующем круге Янник сыграет с победителем матча Кэмерон Норри – Тьяго Агустин Тиранте.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Янник Синнер [1] – Элмер Меллер [Q] – 6:2, 6:3
