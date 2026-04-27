Зверев одолел француза и вышел в 1/8 финала Мастерса в Мадриде
Немец обыграл Теренса Атмана в двух сетах
Немецкий теннисист, второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в 1/8 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
Зверев обыграл француза Теренса Атмана (ATP 47) в двух сетах за 1 час и 39 минут – 6:3, 7:6 (7:2).
В активе Александра – две подачи на вылет и 17 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.
Это была первая очная встреча игроков.
В 1/8 финала немецкий теннисист сыграет с победителем матча Карен Хачанов – Якуб Меншик.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Теренс Атман – Александр Зверев [2] – 3:6, 6:7 (2:7)
