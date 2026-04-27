27 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:05
Зверев одолел француза и вышел в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

Немец обыграл Теренса Атмана в двух сетах

27 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист, второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в 1/8 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Зверев обыграл француза Теренса Атмана (ATP 47) в двух сетах за 1 час и 39 минут – 6:3, 7:6 (7:2).

В активе Александра – две подачи на вылет и 17 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.

Это была первая очная встреча игроков.

В 1/8 финала немецкий теннисист сыграет с победителем матча Карен Хачанов – Якуб Меншик.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Теренс Атман – Александр Зверев [2] – 3:6, 6:7 (2:7)

