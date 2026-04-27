Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разван Луческу рассказал, о чем был его последний разговор с отцом
Румыния
27 апреля 2026, 21:57 |
106
0

Разван Луческу рассказал, о чем был его последний разговор с отцом

Мирча так и не смирился с тем, что был болен

27 апреля 2026, 21:57 |
106
0
Разван Луческу рассказал, о чем был его последний разговор с отцом
golazo.ro. Разван Луческу

Главный тренер греческого клуба ПАОК и сын Мирчи Луческу Разван рассказал о своем последнем разговоре с отцом, который скончался в Бухаресте 7 апреля после обострившихся проблем с сердцем.

«Мы разговаривали в четверг вечером. В пятницу у него случился сердечный приступ, в четверг вечером мы общались по видеосвязи, через WhatsApp. Он выглядел очень уставшим, мы совсем немного поговорили. Он сказал мне, что завтра поедет домой: «Со мной все будет хорошо, я еду домой. Начну гулять, приеду на финал (Кубка Греции, который состоялся 25 апреля и завершился поражением ПАОКа от ОФИ в дополнительное время – 2:3, – прим.ред.)».

«Пытался ли я переубедить отца бросить работу тренера? Не пыталась. Даже не стоило пробовать. Это была его жизнь, как и моя. Он никогда не пытался меня убедить, мы всегда умели уважать желания друг друга».

«Когда он проигрывал матч, у него не было ни малейшего желания с кем-либо разговаривать. Я был таким же, я был очень замкнутым. Я был наедине со своими мыслями, даже не с ним. Он это прекрасно понимал, мы оба были такими. Я его прекрасно понимал. Именно этого он и хотел, а я понимал, что не смогу изменить его мнение».

«Честно говоря, я не думаю, что он когда-либо по-настоящему смирился со своей болезнью. Независимо от ситуаций, через которые он прошел в последней части, ситуаций, которые происходили на фоне сильного стресса, я не думаю, что он это принял».

«Зная, что с ним что-то не так, я успокоился, поговорив с ним. Он сказал: «У меня ничего нет, никого не слушай, я чувствую себя хорошо». Вот что меня обмануло. Поэтому я больше никогда не приезжала в Бухарест, больше никогда его не видел. Только по телефону. Простите, я думаю, мы могли бы быть рядом с ним, хотя бы в последний момент. Мы могли бы поговорить с ним, просто поговорить. Но я не могу сказать, что виню себя. Я прекрасно знаю, что он тоже считал, что мне лучше остаться здесь, заниматься своими делами», – рассказал Разван.

Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет и был похоронен с воинскими почестями на одном из кладбищ Бухареста.

Разван Луческу Мирча Луческу смерть выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем