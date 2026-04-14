Динамо в жизни Луческу: получил звание майора, но ушел из-за безденежья

7 апреля румынский, украинский, европейский, да и весь мировой футбол получил тяжелый удар – в Бухаресте в возрасте 80 лет скончался маститый наставник Мирча Луческу. Его скоропостижная смерть стала трагедией для большинства болельщиков и симпатиков Мирчи, однако спустя несколько дней после трагического события страницы румынских СМИ начали наполнять заметки о том, что сам Луческу еще с конца 2025-го не мог не осознавать, что его дни на этом свете сочтены… Дело в том, что у опытного тренера выявили довольно редкую форму лейкемии, причем находившейся на поздней стадии и фактически не поддававшейся лечению.

Похоронили Мирчу Луческу 10 апреля на кладбище Беллу в Бухаресте. Причем погребальная церемония сопровождалась воинскими почестями, и это то, что наставник, успевший поработать в Украине с «Шахтером» и «Динамо», заслужил еще во времена своей карьеры футболиста…

На службу в румынское МВД Луческу поступил еще в 1968 году, когда играл за бухарестское «Динамо». В этом ведомстве Мирча дослужился до звания майора, а 31 августа 1977-го уволился, подписав контракт с «Корвинулом» из Хунедоары. Как пишут румынские историки, уход Луческу из системы МВД произошел исключительно по собственному желанию Мирчи, а три последних звания он получал досрочно и с «исключительным отличием».

В системе бухарестского «Динамо» Мирча Луческу провел 14 лет своей карьеры игрока. Он шесть раз становился чемпионом Румынии, а также однажды выиграл с командой национальный Кубок, однако мало кто знает, что в детстве Мирча вовсе не грезил выступлениями за «Динамо», а мечтал защищать цвета совсем другого клуба…

Маленький Мирча хотел быть футболистом «Стяуа», который во времена его детства носил название «ККА Бухарест». История об этом есть в автобиографической книге Луческу, автором которой выступил Иоан Кириле, также, увы, уже скончавшийся – в ныне весьма далеком 1999-м.

«В детстве я мечтал стать игроком «Стяуа». В моей памяти до сих пор остались пасы Штефана Ониси, навесы Георге Тэтару и удары головой Георге Константина с первого большого матча в моей жизни в качестве зрителя: «Стяуа» – «Форвертс» Берлин, который я посетил в 1957 году. Да, мне было 12 лет. После того матча я отправился на отбор, объявленный «ККА Бухарест». К сожалению, меня не приняли. Ромео Катана, тогдашний руководитель детской команды «Стяуа», увидев меня – маленького и худого, – не нашел ничего лучшего, чем поставить меня в ворота. К моему несчастью, команда, за которую я играл, была намного лучше, они явно доминировали, и у меня даже не было возможности сделать навес с угла шестиметровой штрафной. Поэтому моя попытка показать себя на просмотре провалилась».

«Я никогда этого не забуду. И хотя я по-прежнему восхищался «ККА Бухарест», который к тому времени уже стал именоваться как «Стяуа», я решил отомстить тренеру Ромео Катане. Так случилось, что гораздо позже, в знаменитых дерби «Динамо» – «Стяуа», я был буквально одержим желанием забить гол. Каждый раз я вспоминал тот случай на отборе и решение мистера Ромео, который дал мне знак покинуть круг избранных. Возможно, за эти годы во многих моих голах в ворота «Стяуа», более 25 в товарищеских и официальных матчах, порой решающих, чувствовалась злость отвергнутого ребенка…», – рассказывал Луческу.

Неудачный просмотр в «ККА Бухарест» не отбил у юного Мирчи желание играть в футбол. Он поступил в спортивную школу № 2 Бухареста, предварительно также попробовав попасть в академию «Рапида», где его также забраковали.

«Я скучал по «Стяуа», я скучал по «Рапиду». Я даже не хотел слышать о «Динамо», хотя они были очень упорными. Но тогда я все время думал исключительно о «Стяуа», – вспоминал Луческу.

В 1963 году, когда Мирче Луческу исполнилось 18, он все-таки решился поехать в «Динамо» Бухарест, откуда его к тому моменту уже несколько раз звали к себе. В книге Кириле Мирча рассказал, что «Динамо» обратило на него внимание гораздо раньше, но в какой-то момент переход в школу этого клуба виделся для него огромной проблемой.

«Динамо» предложило мне первый шанс показать себя в этом клубе, когда я был еще ребенком. Они увидели меня на школьном матче и пригласили в свою академию. Но вскоре я отказался из-за расстояния между моим домом и стадионом. Когда я вырос, и поездка на трамвае перестала быть для меня такой проблемой, как ранее, «Динамо» вновь вернулось с предложением. Мой шанс, мой главный шанс, был в «Динамо». Хотя какое-то время это являлось испытанием», – рассказывал Мирча.

Появление Луческу в «Динамо» Бухарест действительно было непростым для молодого футболиста. Сперва однажды вечером перед дверями его дома внезапно появился тренер Траян Ионеску в сопровождении румынского полковника Туртуряну. Они пришли, чтобы лично позвать Мирчу в «Динамо», и Луческу едва-едва уснул той ночью.

«На следующий день я появился в «Динамо» примерно за два часа до назначенного времени. Я ждал перед стадионом. Помню, как я не решался войти. В конце концов, я решил, что не сдамся и пошел туда. Меня поприветствовал Траян Ионеску. Он сказал, что в тот день мы должны сыграть в Питешти. Это был товарищеский матч, в котором я дебютировал за «Динамо», – вспоминал Мирча.

Однако быстро закрепиться в титулованной команде у Мирчи не получилось. С 1965 по 1967 годы молодой фланговый нападающий на правах аренды выступал за «Спортул Студенцеск» – команду, которая впоследствии открыла для румынского футбола еще одну тамошнюю легенду Георге Хаджи. На тот момент Мирче было уже 20, и он действительно нуждался в смене обстановки, так как в «Динамо» был глубоким резервистом, фактически выполняя лишь бытовые прихоти более старших игроков первой команды.

«За первые два года в «Динамо» я сыграл суммарно чуть меньше тайма в официальных поединках. Фактически я был для них ребенком. Носил чемоданы, ходил за сигаретами, приносил воду к кромке поля, иногда ходил на свидания взрослых с девочками, чтобы хоть как-то быть в их компании…», – рассказывал Мирча.

Аренда в «Спортуле» многое дала Луческу в плане развития. В «Динамо» Бухарест Мирча возвращался уже как игрок, дебютировавший за национальную сборную Румынии. И на протяжении следующих десяти лет Луческу являлся для «красных псов» не просто ключевой фигурой, а абсолютным лидером коллектива, вскоре получив капитанскую повязку еще и в национальной сборной.

Капитан сборной Румынии Мирча Луческу (слева) перед матчем с Бразилией на ЧМ-1970

Но в 1977 году роман Мирчи Луческу и «Динамо» неожиданно подошел к концу. Форвард решил покинуть бухарестский клуб и подался в Хунедоару. На тот момент Мирче было уже 32, а основными причинами, побудившими решится на переход в «Корвинул» стали финансовые трудности и ущерб, нанесенный его дому после землетрясения 1977 года. Кроме того, в «Корвинуле» намекнули, что будут готовы предоставить Мирче возможность стать играющим тренером первой команды.

«Динамо» не хотело расставаться с Луческу, но ничего поделать в той ситуации не смогло. Впоследствии сын Мирчи Разван объяснил причины решения своего отца перейти из стана «красных псов» в команду из Хунедоары так: «Правда этого перехода заключается в том, что у нас не осталось денег. Было тяжело, у нас реально не было средств к существованию и это после того, как мой отец 12 лет отыграл за «Динамо» и провел почти 70 матчей за национальную сборную».

За трансфер в «Корвинул» Мирча Луческу, как писал Иоан Кириле в своей книге, получил «довольно крупную сумму, что-то от от ста до ста пятидесяти тысяч – неплохие деньги по тем временам».

В 1979-м Мирча Луческу воспользовался обещанной возможностью и стал играющим тренером «Корвинула», спустя два года получил приглашение возглавить сборную Румынии, а с 1985 по 1990 годы возглавлял уже родное для него бухарестское «Динамо», с которым в сезоне-1989/90 сумел дойти до полуфинала Кубка обладателей кубков, где «красные псы» вылетели от «Андерлехта» (0:1, 0:1).

В дальнейшем три десятилетия карьера Мирчи Луческу никак не была связана с командами под названием «Динамо». Разве что в «Шахтере» он не без успеха решал задачу по уничтожению гегемонии киевского «Динамо» в чемпионате Украины. Но в 2020-м, по иронии судьбы и решению братьев Суркисов, Мирча внезапно оказался во главе первой команды «Динамо» Киев. Там он с ходу взял чемпионство, утерев нос некогда родному для него «Шахтеру», но это история, которую все уже и так прекрасно знают…