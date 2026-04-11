Стали известны обстоятельства смерти Мирчи Луческу, которые пытались скрыть

Близкий друг бывшего тренера Мирчи Луческу рассказал, что легендарный специалист долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Директор румынского издания Gazeta Sporturilor Овидиу Иоаницоая сообщил, что истинное состояние здоровья тренера пытались не разглашать, чтобы не травмировать общественность и самого Луческу.

По его словам, у специалиста была обнаружена лейкемия, которая существенно повлияла на течение болезни и ухудшение состояния.

«Мы пытались скрыть диагноз, но лейкемия спровоцировала и ускорила конец. Он был бойцом, для него не существовало заранее проигранных ситуаций. Сначала он не хотел верить, а впоследствии, казалось, уже понимал все, но не показывал этого», – рассказал Иоаницоая.