Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны обстоятельства смерти Мирчи Луческу, которые пытались скрыть
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 21:33 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:37
1682
0

Стали известны обстоятельства смерти Мирчи Луческу, которые пытались скрыть

У легендарного тренера было тяжелое онкологическое заболевание

1682
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Близкий друг бывшего тренера Мирчи Луческу рассказал, что легендарный специалист долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Директор румынского издания Gazeta Sporturilor Овидиу Иоаницоая сообщил, что истинное состояние здоровья тренера пытались не разглашать, чтобы не травмировать общественность и самого Луческу.

По его словам, у специалиста была обнаружена лейкемия, которая существенно повлияла на течение болезни и ухудшение состояния.

«Мы пытались скрыть диагноз, но лейкемия спровоцировала и ускорила конец. Он был бойцом, для него не существовало заранее проигранных ситуаций. Сначала он не хотел верить, а впоследствии, казалось, уже понимал все, но не показывал этого», – рассказал Иоаницоая.

Дмитрий Олийченко Источник: GOLAZO.ro
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем