Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Мирчу Луческу с воинскими почестями похоронили в Бухаресте
Румыния
10 апреля 2026, 22:41 | Обновлено 10 апреля 2026, 22:43
Выдающийся наставник нашел свое последнее пристанище на кладбище Беллу

golazo.ro

Сегодня, 10 апреля, в столице Румынии Бухаресте состоялся похорон экс-наставника «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, который скончался в возрасте 80 лет 7 апреля после резко обострившихся проблем с сердцем.

На протяжении предыдущих двух дней около 15 тысяч человек имели возможность попрощаться с Луческу, тело которого специально для этой церемонии привезли на главный стадион Бухареста.

В церемонии похорон участие принимали только члены семьи и круг ближайших друзей Мирчи Луческу.

Похоронная процессия отправилась около 9:00 от крупнейшего стадиона страны к церкви Святого Элефтериоса, где состоялась церемония прощания. В 11:45 процессия направилась на кладбище Беллу, где Луческу был похоронен с воинскими почестями.

Ранее попрощаться в Румынию с Мирчей Луческу прилетел президент «Шахтера» Ринат Ахметов, а вот его коллега из «Динамо» Игорь Суркис не смог прибыть в Бухарест из-за болезни.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем