ФОТО. Мирчу Луческу с воинскими почестями похоронили в Бухаресте

Сегодня, 10 апреля, в столице Румынии Бухаресте состоялся похорон экс-наставника «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, который скончался в возрасте 80 лет 7 апреля после резко обострившихся проблем с сердцем.

На протяжении предыдущих двух дней около 15 тысяч человек имели возможность попрощаться с Луческу, тело которого специально для этой церемонии привезли на главный стадион Бухареста.

В церемонии похорон участие принимали только члены семьи и круг ближайших друзей Мирчи Луческу.

Похоронная процессия отправилась около 9:00 от крупнейшего стадиона страны к церкви Святого Элефтериоса, где состоялась церемония прощания. В 11:45 процессия направилась на кладбище Беллу, где Луческу был похоронен с воинскими почестями.

Ранее попрощаться в Румынию с Мирчей Луческу прилетел президент «Шахтера» Ринат Ахметов, а вот его коллега из «Динамо» Игорь Суркис не смог прибыть в Бухарест из-за болезни.