Гроб с телом Луческу выставили для прощания на главной арене Румынии
Провожать в последний путь экс-наставника «Шахтера» и «Динамо» будут два дня
Накануне в больнице Бухареста в возрасте 80 лет скончался экс-главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, который в последние дни испытывал серьезные проблемы с сердцем.
Вскоре в Румынии будут организованы похороны Луческу, а сегодня гроб с его бездыханным телом был выставлен для прощания на «Национальном стадионе» в Бухаресте – главной арене Румынии.
Проводить Мирчу Луческу в последний путь и отдать ему дань уважения смогут все желающие. Для этого было выделено два дня – сегодня и завтра.
Ранее сообщалось, что буквально накануне смерти Мирчи Луческу скандальным комментарием в его адрес отличился экс-форвард «Шахтера» Нери Кастильо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
