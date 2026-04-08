Гроб с телом Луческу выставили для прощания на главной арене Румынии

Накануне в больнице Бухареста в возрасте 80 лет скончался экс-главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, который в последние дни испытывал серьезные проблемы с сердцем.

Вскоре в Румынии будут организованы похороны Луческу, а сегодня гроб с его бездыханным телом был выставлен для прощания на «Национальном стадионе» в Бухаресте – главной арене Румынии.

Проводить Мирчу Луческу в последний путь и отдать ему дань уважения смогут все желающие. Для этого было выделено два дня – сегодня и завтра.

Ранее сообщалось, что буквально накануне смерти Мирчи Луческу скандальным комментарием в его адрес отличился экс-форвард «Шахтера» Нери Кастильо.