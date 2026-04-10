У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Стало известно, почему президент «Динамо» не посетил похороны Луческу
На стадионе «Арена Национале» в Бухаресте состоялось прощание с выдающимся футбольным тренером Мирчей Луческу.
Делегация киевского «Динамо» также приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте, однако мероприятие не посетил президент клуба Игорь Суркис.
Как отмечает пресс-служба киевлян, причиной этого стало то, что президент клуба заболел и не смог поехать в Румынию.
Ранее Игорь Суркис выступил с официальным заявлением после смерти Мирчи Луческу, который в свое время привел «Динамо» к золотому дублю в Украине.
Тренер разочаровался в своих игроках
Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций