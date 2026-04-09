Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»
Делегация «Динамо» приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу
Представители киевского «Динамо» приняли участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу, которая состоялась в Бухаресте.
Клуб выразил уважение к выдающемуся тренеру и человеку, внесшему весомый вклад в развитие футбола.
Братья Суркисы лично выразили соболезнования супруге Мистера – Нелли, а также всей семье Луческу, поддержав их в этот тяжелый момент.
«Мирча – это не только часть истории «Динамо», он – часть нашей семьи», – отметил президент «Динамо» Игорь Суркис.
Мирча Луческу – выдающийся тренер, который три года возглавлял тренерский штаб «Динамо» и привел команду к «треблу» в сезоне 2020/21.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол
Известный тренер – о встрече с путиным