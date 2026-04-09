Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»
Украина. Премьер лига
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»

Делегация «Динамо» приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу

Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Представители киевского «Динамо» приняли участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу, которая состоялась в Бухаресте.

Клуб выразил уважение к выдающемуся тренеру и человеку, внесшему весомый вклад в развитие футбола.

Братья Суркисы лично выразили соболезнования супруге Мистера – Нелли, а также всей семье Луческу, поддержав их в этот тяжелый момент.

«Мирча – это не только часть истории «Динамо», он – часть нашей семьи», – отметил президент «Динамо» Игорь Суркис.

Мирча Луческу – выдающийся тренер, который три года возглавлял тренерский штаб «Динамо» и привел команду к «треблу» в сезоне 2020/21.

Динамо Киев Игорь Суркис смерть Мирча Луческу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
