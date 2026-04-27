  4. НАГОРНЯК: «Идем дальше к своей мечте остаться в УПЛ»
27 апреля 2026, 20:07 |
291
0

НАГОРНЯК: «Идем дальше к своей мечте остаться в УПЛ»

Тренер «Эпицентра» прокомментировал ничью с «Александрией»

27 апреля 2026, 20:07 |
291
0
НАГОРНЯК: «Идем дальше к своей мечте остаться в УПЛ»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк подвел итоги ничейного матча 25-го тура УПЛ с «Александрией» – 1:1.

– Ваша команда больше потеряла или все же ничья – закономерный результат?

– Если в целом, то, в принципе, ничья, возможно, где-то и закономерный результат. У них тоже были моменты, чтобы забить мяч. Просто немного обидно, что мы в компенсированное время пропустили после стандарта.

Но мы понимали и настраивались, мы знали, что только победа «Александрии» могла оставить ее в борьбе, все мы прекрасно понимали.

Мы хотели оторваться от конкурентов – не получилось, но еще раз говорю, ничья – это, наверное, закономерный результат. Двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу. Один неприятный момент – что на последних минутах упустили победу. Это футбол, бывает.

– 11-е очко набрала ваша команда в этом году. Как вы оцените этот отрезок сезона?

– Ребята более-менее достойно прошли. Могло быть лучше, могло быть хуже, что-то там гадать мне сложно, имеем то, что имеем. Я не раз говорил: мы потеряли очень много очков в первой части чемпионата.

Но я доволен работой ребят. Многие футболисты, еще раз говорю, имеют только свой первый опыт игры в УПЛ, они его уже получили. Но мы, думаю, идем дальше к своей мечте остаться в УПЛ.

– Насколько вы уверены, что ваша команда сможет избежать переходных матчей?

– Уверенным на 100 процентов никто не может быть, это футбол, такая игра. Но я верю в ребят, верю, что они решат эту задачу. Думаю, все будет хорошо.

