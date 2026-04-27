27 апреля 2026, 21:29 | Обновлено 27 апреля 2026, 21:40
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Ребров отказался от предложения

УАФ. Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола хотела продолжить сотрудничество с Сергеем Ребровым — уже бывшим тренером сборной Украины.

Журналист Игорь Цыганык заявил, что УАФ официально предложила Реброву новый контракт, но с меньшей зарплатой, однако специалист от него отказался и решил покинуть пост главного тренера сборной Украины.

В настоящее время Ребров продолжает работу в структуре УАФ в качестве вице-президента и члена исполнительного комитета.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

"Наразі Ребров продовжує роботу в структурі УАФ як віцепрезидент і член виконавчого комітету."
І судячи з усього, не дивлячись на всі негаразди, виконує він цю роботу у вигнанні.
Не кожен би це міг зробити, рис пект
Треба визнати дві речі:
1. Ребров - гарний тренер
2. Тренер клубів, але не збірних
Це зовсім різні посади
Поступив правильно 
Щиро, по динамівські
