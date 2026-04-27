УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Украинская ассоциация футбола хотела продолжить сотрудничество с Сергеем Ребровым — уже бывшим тренером сборной Украины.

Журналист Игорь Цыганык заявил, что УАФ официально предложила Реброву новый контракт, но с меньшей зарплатой, однако специалист от него отказался и решил покинуть пост главного тренера сборной Украины.

В настоящее время Ребров продолжает работу в структуре УАФ в качестве вице-президента и члена исполнительного комитета.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».