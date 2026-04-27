Олег Дулуб: «Не хватило нескольких минут, чтобы удержать ничью»

В матче 25-го тура Первой лиги «Нива» на выезде проиграла «Буковине», пропустив единственный гол в конце встречи. Результат поединка прокомментировал наставник тернопольского клуба Олег Дулуб.

– Олег Анатольевич, как оцените матч против лидера чемпионата? Чего не хватило вашей команде, чтобы прервать безвыигрышную серию?

– Не хватило нескольких минут, чтобы удержать ничью. И так, нам не хватило одного игрока, удаленного в первом тайме.

– Какие моменты стали ключевыми в этом матче?

– По-моему, это тот момент, когда мы организовали выход два в один, но не смогли его реализовать.

– В каких игровых компонентах, по вашему мнению, «Буковина» сегодня была сильнее?

– В каком компоненте? В забитых мячах.

– Насколько тяжело было играть при таких погодных условиях, в частности из-за сильного ветра?

– Я лучше скажу о поле. Я был по-хорошему удивлен, насколько в Черновцах качественный газон и отличное состояние поля. Когда мы смотрели матч «Буковина» – «Динамо» в Кубке Украины, то видели, насколько поле в Тернополе гораздо хуже, чем в Черновцах.