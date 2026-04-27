  4. Клуб УПЛ может исчезнуть. Капитан назвал условие существования команды
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 14:12 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:48
2521
0

Клуб УПЛ может исчезнуть. Капитан назвал условие существования команды

Пидгурский уверен, что Рух может выжить

ФК Рух

Капитан Руха Денис Пидгурский отрицает информацию о том, что клуб точно прекратит существование по итогам нынешнего сезона.

«Не знаю, кто и что говорит, но зарплату получаем день в день. Исчезновение клуба? Мы с ребятами обсуждали это. Это все брехня, кто-то хочет в молодых пацанах зародить неуверенность в себе. И это влияет».

«Я точно знаю, что если мы остаемся в УПЛ, то клуб будет существовать, это 100%», – сказал Пидгурський.

Ранее сообщалось, что Рух оставит только академию и будет заниматься воспитанием молодых игроков.

По теме:
Битва середняков. Составы на матч УПЛ Заря – Верес
У Динамо новый рекордсмен-«джокер»
Буковина потеряла основного нападающего
Денис Пидгурский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27 апреля 2026, 10:23 4
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Футбол | 27 апреля 2026, 14:15 2
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»

Михайленко высказался о перспективах Домчака

Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Футбол | 27.04.2026, 10:01
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27.04.2026, 08:36
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27.04.2026, 07:44
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Популярные новости
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 210
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 54
Футбол
