Клуб УПЛ может исчезнуть. Капитан назвал условие существования команды

Капитан Руха Денис Пидгурский отрицает информацию о том, что клуб точно прекратит существование по итогам нынешнего сезона.

«Не знаю, кто и что говорит, но зарплату получаем день в день. Исчезновение клуба? Мы с ребятами обсуждали это. Это все брехня, кто-то хочет в молодых пацанах зародить неуверенность в себе. И это влияет».

«Я точно знаю, что если мы остаемся в УПЛ, то клуб будет существовать, это 100%», – сказал Пидгурський.

Ранее сообщалось, что Рух оставит только академию и будет заниматься воспитанием молодых игроков.