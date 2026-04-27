Украина. Премьер лига27 апреля 2026, 14:12 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:48
Клуб УПЛ может исчезнуть. Капитан назвал условие существования команды
Пидгурский уверен, что Рух может выжить
Капитан Руха Денис Пидгурский отрицает информацию о том, что клуб точно прекратит существование по итогам нынешнего сезона.
«Не знаю, кто и что говорит, но зарплату получаем день в день. Исчезновение клуба? Мы с ребятами обсуждали это. Это все брехня, кто-то хочет в молодых пацанах зародить неуверенность в себе. И это влияет».
«Я точно знаю, что если мы остаемся в УПЛ, то клуб будет существовать, это 100%», – сказал Пидгурський.
Ранее сообщалось, что Рух оставит только академию и будет заниматься воспитанием молодых игроков.
