«Ты еще мне не рассказывал». Михавко вступил в перепалку с фанатом
Случилось это после победы над «Кривбассом»
У защитника «Динамо» Тараса Михавко и фаната возник конфликт после победного поединка с «Кривбассом» (6:5).
Один из болельщиков в Threads раскритиковал игру голкипера «бело-синих» Руслана Нещерета. Свою реакцию под постом в виде удивленного эмодзи оставил сам вратарь, а после него схожий по смыслу эмодзи оставил и Михавко. На это отреагировал другой фанат, после чего между ними и возник конфликт, который довольно быстро закончился.
Тарас Михавко в текущем сезоне провел 34 матча на клубном уровне, в которых отличился четырьмя голами.
Ранее Тарас Михавко прокомментировал матч с «Кривбассом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
