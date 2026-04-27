«Ты еще мне не рассказывал». Михавко вступил в перепалку с фанатом

У защитника «Динамо» Тараса Михавко и фаната возник конфликт после победного поединка с «Кривбассом» (6:5).

Один из болельщиков в Threads раскритиковал игру голкипера «бело-синих» Руслана Нещерета. Свою реакцию под постом в виде удивленного эмодзи оставил сам вратарь, а после него схожий по смыслу эмодзи оставил и Михавко. На это отреагировал другой фанат, после чего между ними и возник конфликт, который довольно быстро закончился.

Тарас Михавко в текущем сезоне провел 34 матча на клубном уровне, в которых отличился четырьмя голами.

