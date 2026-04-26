Тарас МИХАВКО: «Мы были шокированы тем, как все складывалось»

Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал победу над «Кривбассом» (6:5) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Эмоции, конечно, положительные, но в то же время остался некоторый неприятный осадок. В первом тайме мы очень хорошо начали – уже на первых минутах имели стопроцентный голевой момент, но не реализовали его. Потом был еще шанс: после углового попали в штангу, а сразу после этого «Кривбасс» выбежал в контратаку и забил. Это нас немного выбило из колеи и «встряхнуло». Потом Матвей сравнял счет, но дальше их игрок фактически сам решил исход первого тайма, забив еще три мяча. Мендоса несколько раз смещался в центр и почти одинаковыми ударами забивал. Мы были шокированы тем, как все складывалось.

После перерыва вышли с мыслью о том, как переломить игру в свою пользу. Честно говоря, после своего гола я почувствовал, что точно не проиграем. А когда счет стал 5:5, сказал одному из игроков «Кривбасса», что мы сегодня победим. Чувствовал это! Так в итоге и произошло. Даже могли забить еще больше...

Сумасшедший матч! Я не только сам впервые участвовал в таком, но и не видел ничего подобного.

– Что такого вам сказал тренер в перерыве, что удалось полностью переломить ход игры?

– Игорь Владимирович пытался убедить нас, что мы способны совершить камбэк, и это придало уверенности.

– Как можете прокомментировать свой гол? Насколько мяч удобно «лег» на ногу?

– Был очень сильный ветер, и перед подачей я примерно понял, как будет вести себя мяч в воздухе: полетит от ворот. Ветер дул в противоположную сторону, поэтому мяч закручивался. Попробовал поймать его на подъеме и хорошо попал – все получилось!