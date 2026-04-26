  4. Тарас МИХАВКО: «Мы были шокированы тем, как все складывалось»
26 апреля 2026, 20:19
Тарас МИХАВКО: «Мы были шокированы тем, как все складывалось»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Кривбассом»

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал победу над «Кривбассом» (6:5) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Эмоции, конечно, положительные, но в то же время остался некоторый неприятный осадок. В первом тайме мы очень хорошо начали – уже на первых минутах имели стопроцентный голевой момент, но не реализовали его. Потом был еще шанс: после углового попали в штангу, а сразу после этого «Кривбасс» выбежал в контратаку и забил. Это нас немного выбило из колеи и «встряхнуло». Потом Матвей сравнял счет, но дальше их игрок фактически сам решил исход первого тайма, забив еще три мяча. Мендоса несколько раз смещался в центр и почти одинаковыми ударами забивал. Мы были шокированы тем, как все складывалось.

После перерыва вышли с мыслью о том, как переломить игру в свою пользу. Честно говоря, после своего гола я почувствовал, что точно не проиграем. А когда счет стал 5:5, сказал одному из игроков «Кривбасса», что мы сегодня победим. Чувствовал это! Так в итоге и произошло. Даже могли забить еще больше...

Сумасшедший матч! Я не только сам впервые участвовал в таком, но и не видел ничего подобного.

Что такого вам сказал тренер в перерыве, что удалось полностью переломить ход игры?

– Игорь Владимирович пытался убедить нас, что мы способны совершить камбэк, и это придало уверенности.

Как можете прокомментировать свой гол? Насколько мяч удобно «лег» на ногу?

– Был очень сильный ветер, и перед подачей я примерно понял, как будет вести себя мяч в воздухе: полетит от ворот. Ветер дул в противоположную сторону, поэтому мяч закручивался. Попробовал поймать его на подъеме и хорошо попал – все получилось!

По теме:
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ
Глейкер Мендоса побил рекорд Георгия Судакова. Все покеры в УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26 апреля 2026, 18:45 0
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ 2025/26

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 26.04.2026, 17:30
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26.04.2026, 15:47
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26.04.2026, 15:45
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Популярные новости
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
25.04.2026, 07:24 15
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 16
Теннис
