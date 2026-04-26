ВИДЕО. Массовая драка в чемпионате Испании: три удаления, удар по лицу
Футболистам «Уэски» и «Сарагосы» сорвало крышу
26 апреля неприятным эпизодом запомнился матч между «Уэской» и «Сарагосой» в 37-м туре Сегунды – второго по уровню чемпионата Испании.
В конце матча судья показал вторую жёлтую карточку и удалил вратаря «Сарагосы» Эстебана Андраду за неспортивное поведение, а именно – толчок соперника.
Голкипер пытался доказать арбитру, что оппонент специально упал на газон и симулировал в этом эпизоде.
Как только вратарь прекратил спор, он бросился в погоню за соперником и ударил его кулаком по лицу.
Этот момент спровоцировал массовую драку на поле, которая завершилась тремя удалениями.
В итоге победу в матче одержала «Уэска» (1:0) и поднялась в зону плей-офф, сохраняя шанс не вылететь (36 очков).
«Сарагоса» опустилась на 21-е место в таблице – зона прямого вылета.
Сегунда. 37-й тур, 26 апреля
«Уэска» – «Сарагоса» – 1:0
Гол: Сьелава, 65 (пен.)
Удаления: Хименес, 90+13 – Андрада, 90+8, Тасенде, 90+13
— ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) April 26, 2026
Su portero ha perdido completamente los papeles dando puñetazos.
El Real Zaragoza duerme en descenso a Primera Federación. Categoría (3ª) que no pisan desde hace más de 70 años. pic.twitter.com/luGRuJqRHc
