ВИДЕО. Массовая драка в чемпионате Испании: три удаления, удар по лицу

26 апреля 2026, 23:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 00:01
Футболистам «Уэски» и «Сарагосы» сорвало крышу

ФК Сарагоса

26 апреля неприятным эпизодом запомнился матч между «Уэской» и «Сарагосой» в 37-м туре Сегунды – второго по уровню чемпионата Испании.

В конце матча судья показал вторую жёлтую карточку и удалил вратаря «Сарагосы» Эстебана Андраду за неспортивное поведение, а именно – толчок соперника.

Голкипер пытался доказать арбитру, что оппонент специально упал на газон и симулировал в этом эпизоде.

Как только вратарь прекратил спор, он бросился в погоню за соперником и ударил его кулаком по лицу.

Этот момент спровоцировал массовую драку на поле, которая завершилась тремя удалениями.

В итоге победу в матче одержала «Уэска» (1:0) и поднялась в зону плей-офф, сохраняя шанс не вылететь (36 очков).

«Сарагоса» опустилась на 21-е место в таблице – зона прямого вылета.

Сегунда. 37-й тур, 26 апреля

«Уэска» – «Сарагоса» – 1:0

Гол: Сьелава, 65 (пен.)

Удаления: Хименес, 90+13 – Андрада, 90+8, Тасенде, 90+13

Сарочка как решила провернуть историю с матузалемом так уж как проклятая, не признала вину, тянула с судами, вот это ей эффект бумеранга, уже и с Сегунды вылетает, а какие имена там играли ... 
Так червона,що вже втрачати,тепер відпочине,і наступної дуелі скоро не буде.
