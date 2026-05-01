Суркис отреагировал на то, что Нещерет пропустил пять голов от Кривбасса

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал игру Руслана Нещерета в матче против «Кривбасса» (6:5).

«Я разговаривал с Нещеретом, он сказал, что во время первого пропущенного гола ветер был очень сильным, и он хотел отбить мяч. Нещерет вытащил матч против «Буковины». Ну, бывают такие матчи, что все, что летело в ворота, залетало. Мы же не можем говорить, что Нещерет – плохой вратарь?», – сказал Суркис.

