Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 21:22 |
3211
0
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Президент клуба не против того, чтобы вингер продлил контракт
26 апреля 2026, 21:22
Президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис высказался о будущем вингера команды Андрея Ярмоленко.
«Мы обязательно сядем за стол переговоров после чемпионата и всё обсудим. Многое будет зависеть от его желания. У него есть два варианта — продолжать играть или перейти на должность спортивного директора.
Мы даже сейчас общаемся, он в автобусе после матча, я ему пишу. Говорю, как он может завершать карьеру, если забивает такие победные голы. Окончательное решение зависит только от него», – отметил Суркис.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
25.04.2026, 03:02 1
25.04.2026, 08:31 1
25.04.2026, 05:02 2
26.04.2026, 15:55 6
24.04.2026, 19:18 10
26.04.2026, 15:45 198
25.04.2026, 13:51 3
25.04.2026, 04:02