Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 21:22 |
3211
0

Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча

Президент клуба не против того, чтобы вингер продлил контракт

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис высказался о будущем вингера команды Андрея Ярмоленко.

«Мы обязательно сядем за стол переговоров после чемпионата и всё обсудим. Многое будет зависеть от его желания. У него есть два варианта — продолжать играть или перейти на должность спортивного директора.

Мы даже сейчас общаемся, он в автобусе после матча, я ему пишу. Говорю, как он может завершать карьеру, если забивает такие победные голы. Окончательное решение зависит только от него», – отметил Суркис.

Игорь Суркис Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(63)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 6
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 198
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем