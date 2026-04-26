Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча

Президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис высказался о будущем вингера команды Андрея Ярмоленко.

«Мы обязательно сядем за стол переговоров после чемпионата и всё обсудим. Многое будет зависеть от его желания. У него есть два варианта — продолжать играть или перейти на должность спортивного директора.

Мы даже сейчас общаемся, он в автобусе после матча, я ему пишу. Говорю, как он может завершать карьеру, если забивает такие победные голы. Окончательное решение зависит только от него», – отметил Суркис.