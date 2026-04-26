Игорь Суркис вышел с заявлением после безумного матча с Кривбассом
Киевляне победили со счётом 6:5
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на сумасшедший матч чемпионата Украины против криворожского «Кривбасса» (6:5).
«Я выкурил пачку сигарет. Болельщикам это может нравиться, но с этим нужно что-то делать, «Динамо» не может пропускать 5 мячей. Будет эта команда лихорадить, играет 4-5 молодых ребят, наших воспитанников, мы делаем ставку на них. Мы делаем выводы, нам нужно просто терпеть», – сказал Суркис.
Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк оценил матч чемпионата Украины против «Кривбасса».
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
молодь, терпіти, все буде ок...
Дякуємо, вже нажерлися цих пустих обіцянок.
І хто тобі лікар ?Продай ,передай в управління команду, клуб в толкові , тямущі руки !!!