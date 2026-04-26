Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Суркис вышел с заявлением после безумного матча с Кривбассом
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 21:02 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:29
Игорь Суркис вышел с заявлением после безумного матча с Кривбассом

Киевляне победили со счётом 6:5

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на сумасшедший матч чемпионата Украины против криворожского «Кривбасса» (6:5).

«Я выкурил пачку сигарет. Болельщикам это может нравиться, но с этим нужно что-то делать, «Динамо» не может пропускать 5 мячей. Будет эта команда лихорадить, играет 4-5 молодых ребят, наших воспитанников, мы делаем ставку на них. Мы делаем выводы, нам нужно просто терпеть», – сказал Суркис.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк оценил матч чемпионата Украины против «Кривбасса».

Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925

Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор

Комментарии 13
ага, вже 20 років одні і тіж казки...
молодь, терпіти, все буде ок...
Дякуємо, вже нажерлися цих пустих обіцянок.
Це Динамо лихоманить уже не перший рік і не треба із вболівальників робити терпіли. Терпіння колись закінчується. 
Я викурив пачку цигарок
І хто  тобі лікар ?Продай ,передай в управління  команду, клуб в  толкові , тямущі  руки !!! 
Всё правильно Михалыч говорит! Наша фанатская семья Динамо Киев поддерживает Михалыча. Если надо, будем терпеть столько, сколько потребуется. Бог терпел — и нам фанатам Динамо Киев велел. Мы уже который год в фанатском подвале, в морозах, без обогревателя. Сейчас минус 13 и это ещё не предел, бывало и хуже. Но мы держимся и не жалуемся🤍💙
Побачимо через тиждень як з Шахтарем будемо терпіти знову штук 5 пропущених...
Терпилы
«Денег нет, но вы держитесь» 🤦🏻‍♂️😁
Корегую переклад: «Денег на шуб, больше нет» 😁
сколько же баранов в комментариях - "продай, отдай, передай!!!" что то я не видел очереди из желающих заполучить клуб из страны в состоянии войны , да еще и не приносящего никакой прибыли ! толковые люди никогда не будут вкладывать деньги в убыточный проект ! так что настраивайтесь на середняка УПЛ в лице Динамо и Шахтера после смерти нынешних владельцев ! прикольно как кто то ноет что клуб не покупает игроков\не строит стадион\не воспитывает молодёжи при этом не тратя на свой любимый клуб ни копейки ! 200грн за трансляцию матчей УУУУ ДОРОГО , купить 2 раза в месяц билет по 1000грн на стадион УУУУ ДОРОГО , купить футболку раз в 2 года за 5кэто вообще ГРАБЕЖ ! Даешь все и всем бесплатно , но при этом мы будем думать что имеем право хоть что то требовать ! 
А скільки шуб в перерві занесли мовчить
