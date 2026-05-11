Футболист, о котором мечтает Туран, может перейти в Шахтер

Донецкий «Шахтер» может летом подписать турецкого нападающего Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая».

Как отмечает источник, Ахмед Кутуджу может выразить желание перейти в Украину, если в клубе останется Арда Туран. Именно турецкий специалист хотел подписать Кутуджу, как только перешел в «Шахтер», но сделку тогда реализовать не удалось.

В текущем сезоне Кутуджу провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберту бесплатно – на правах свободного агента.