Хотят забрать бесплатно. Шахтер нацелился на форварда Фламенго

«Шахтер» внимательно следит за молодым нападающим «Фламенго» – Райаном Роберто, сообщает ESPN.

18-летний футболист стал одним из ключевых игроков команды в финальной части Кубка Либертадорес U-20, где «Фламенго» занял второе место, а Роберто забил три гола в пяти матчах. Также он уже получал шансы в основной команде.

Однако «Фламенго» испытывает трудности с продлением контракта нападающего, действующее соглашение которого рассчитано до марта 2027 года.

На фоне этого «Шахтер» выжидает завершения переговоров между бразильским клубом и представителями игрока, чтобы в случае отсутствия договоренности предложить Райану предварительный контракт и забрать его без компенсации в начале следующего года.

Ситуация сейчас находится в режиме ожидания, а «Шахтер» готов инвестировать средства только в том случае, если «Фламенго» все же продлит контракт с игроком.

Отступные за игрока на данный момент составляют 50 миллионов евро, однако «горняки» не рассматривают вариант с выплатой суммы даже близкой к этому.

В «Шахтере» рассчитывают получить бразильца бесплатно и ждут развития переговоров между игроком и «Фламенго», после чего планируют сделать свой шаг.