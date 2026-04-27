В минувшем туре УПЛ матч «Кривбасс» – «Динамо» стал рекордным по количеству голов в элитном дивизионе – 5:6. Причем, после первого тайма киевляне поигрывали – 1:4. Своим мнение по этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua поделился известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– У меня в жизни никогда такого не было, – сказал Йожеф Йожефович. – Вы же знаете, что я динамовец, но меня очень сильно поразил «Кривбасс». Как можно после первого тайма вести в счете – 4:1 и проиграть – 5:6. Хозяевам во второй 45-минутке нужно было играть просто. А что они сделали? Пропустили пять мячей. Для меня это вообще непонятная ситуация. У меня сложилось впечатление, что криворожане сдавали игру. Ну не может такого быть, чтобы одна команда давала так просто забивать противнику. Для меня это не футбол, так нельзя играть, без обороны.