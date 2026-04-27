Йожеф САБО: «У меня в жизни никогда такого не было»
Авторитетный тренер высказался о камбэке «Динамо» в поединке с «Кривбассом»
В минувшем туре УПЛ матч «Кривбасс» – «Динамо» стал рекордным по количеству голов в элитном дивизионе – 5:6. Причем, после первого тайма киевляне поигрывали – 1:4. Своим мнение по этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua поделился известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.
– У меня в жизни никогда такого не было, – сказал Йожеф Йожефович. – Вы же знаете, что я динамовец, но меня очень сильно поразил «Кривбасс». Как можно после первого тайма вести в счете – 4:1 и проиграть – 5:6. Хозяевам во второй 45-минутке нужно было играть просто. А что они сделали? Пропустили пять мячей. Для меня это вообще непонятная ситуация. У меня сложилось впечатление, что криворожане сдавали игру. Ну не может такого быть, чтобы одна команда давала так просто забивать противнику. Для меня это не футбол, так нельзя играть, без обороны.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука Модрич получил неприятную травму
Кажется, в Мадриде возникло нечто противоположное «золотой клетке»…