26 апреля 2026, 16:50 | Обновлено 26 апреля 2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6

Авторитетный специалист очень удивлен такому развитию событий в этой поединке

Динамо. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 26 апреля в одном из центральных матчей 25-го тура УПЛ в Кривом Роге встречались «Кривбасс» и «Динамо». Данное противостояние завершилось с рекордным для чемпионатов Украины счетом – 6:5. Победу отпраздновал столичный клуб, который, кстати, «горел» после первой 45-минутки – 1:4.

Своим мнением об этом поединке с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший наставник «бело-синих» Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, что это было в Кривом Роге?
– У меня в жизни никогда такого не было. Вы же знаете, что я динамовец, но меня очень сильно поразил «Кривбасс». Как можно после первого тайма вести в счете – 4:1 и проиграть – 5:6. Хозяевам во второй 45-минутке нужно было играть просто. А что они сделали? Пропустили пять мячей. Для меня это вообще непонятная ситуация. У меня сложилось впечатление, что криворожане сдавали игру. Ну не может такого быть, чтобы одна команда давала так просто забивать противнику. Для меня это не футбол, так нельзя играть, без обороны.

– Но для болельщиков это, наверное, было то, что нужно?
– (Смеется.) Конечно, столько мячей забито. Но нужно понимать, что это не футбол. Такого не бывает в чемпионате Англии или Франции.

– После первого тайма вы могли предположить, что так все закончится?
– Нет, конечно. 4:1 – это очень большой гандикап одной из команд. За такой итоговый счет отдельное спасибо нужно сказать вратарям обеих команд. В первом тайме я сидел и думал, что творится с «Динамо». Сзади – полный ноль.

– Как бы то ни было, но «Динамо» продолжает борьбу за медали чемпионата.
– Дай бог. Молодцы. Но я повторюсь, что таких игр не должно быть. Футбол – это искусство. А в Кривом Роге был парад ошибок обороны и вратарей. Да, динамовцы продолжают соперничать за медали, однако главный для них матч, это финал Кубка Украины. Трофей и путевка в еврокубки. Это то, что нужно для команды в неудачно складывающемся сезоне.

– Мы с вами стали свидетелями самого результативного в истории матча Премьер-лиги.
– Для меня это единственный плюс в данном случае.

– Оборона «Динамо» оставляет желать лучшего?
– Конечно. Я как-то говорил, что когда в команду пришел Мирча Луческу первым делом он построил игру обороны. Там было все закрыто. А уже потом начала выстраиваться игра в атаку.

Возможно, сейчас такова ситуация, что на поле выходит столько молодежи. Раньше такого не было. Выпускали одного, максимум двух исполнителей, чтобы они поварился в игре с опытными футболистами.

Но для меня очень важна и средняя линия команды. Весь футбол зависит от этого. В центре поля эти исполнители должны и отбирать, и атаковать, и забивать. Я не вижу таких игроков у «Динамо». Да, есть отдельные футболисты, но они свободные художники, не более того.

– Спасителем «Динамо» в поединке с «Кривбассом» стал неувядающий Ярмоленко?
– Могу только пожелать ему здоровья. Может, он и побьет рекорд результативности за историю, но года берут свое. А раз он начал забивать пятками, значит, такие противники (улыбается). Тем не менее, он молодец, качественно выполнил свою работу после выхода на замену. Это все опыт и класс Андрея.

– Глейкеру Мендосе, несмотря на поражение «Кривбасса» тоже можно занести этот матч в актив?
– Безусловно. Все-таки не каждый день в нашем чемпионате футболист забивает четыре мяча, причем за один тайм и в ворота «Динамо». Но ему нужно поблагодарить Руслана Нещерета. Я был удивлен таким ошибкам этого вратаря.

По теме:
ВИДЕО. Защита проспала. Металлист 1925 года пропустил в матче с ЛНЗ
ЛНЗ – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кудровка – Шахтер. Стали известны стартовые составы на игру
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26 апреля 2026, 09:41 1
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева

Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей

ВИДЕО. Сумасшествие! Ярмоленко ударом пяткой вывел Динамо вперед
Футбол | 26 апреля 2026, 15:42 0
ВИДЕО. Сумасшествие! Ярмоленко ударом пяткой вывел Динамо вперед
ВИДЕО. Сумасшествие! Ярмоленко ударом пяткой вывел Динамо вперед

Вингер киевской команды оформил дубль в ворота «Кривбасса»

Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Теннис | 25.04.2026, 20:15
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 11:00
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Футбол | 25.04.2026, 18:48
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Популярные новости
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 1
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
25.04.2026, 07:24 15
Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 15
Теннис
