Призовая тройка определена. Эксперт – о матчах лидирующей группы

Вчера, 26 апреля в украинской Премьер-лиги прошли матчи с участием команд, которые претендуют на попадание в тройку призеров. Своими мыслями об итогах этих противостояний с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный отечественный тренер Александр Бабич.

– Александр Александрович, вопрос с обладателем золотых медалей решен?

– Думаю, да. Трудно сказать, что может произойти, чтобы «горняки» растеряли восьмиочковый гандикап перед ЛНЗ. Будем откровенны, даже экспериментальный состав команды Арды Турана не оставил шансов «Кудровке». Теперь только сами донетчане могут создать себе проблемы в борьбе за золото (улыбается).

– ЛНЗ рискует потерять второе место после ничьей с «Металлистом 1925»?

– Мне показалось, что в после этого поединка ничейным результатом больше был доволен как раз ЛНЗ. Мне почему-то кажется, что для черкащан это был стратегически важный результат. А насчет вашего вопроса скажу, что подопечные Виталия Пономарева вряд ли потеряют второе место.

Что касается харьковчан, то ими двигало желание реабилитироваться за вылет из Кубка Украины, поэтому они выжимали из себя все и даже больше. По ресурсу у них была лучше ситуация, чем у оппонента.

– Вам не показалось, что ЛНЗ не хватает свежести, и команда, если можно так сказать, докатывают до финиша?

– Не думаю. У них такой стиль игры. И это ЛНЗ очень помогает в матчах с соперниками, которые приблизительно равные с ними по классу.

– «Полесье» даже в меньшинстве доказало свою состоятельность, или «Оболонь» не тот соперник, чтобы делать серьезные выводы по игре команды Руслана Ротаня?

– Я бы не сказал, что житомирянам было легко. «Оболонь» – домашняя команда, однако в прошедшей игре им удалось навязать борьбу более авторитетному сопернику. Киевляне забили гол и могли забивать еще. Я не могу сказать, что «Полесье» выиграло на классе.

– Как вы прокомментируете матч «Кривбасса» и «Динамо»?

– После такой игры очень сложно смотреть другие поединки (улыбается). Это был по-настоящему открытый футбол. Скажу откровенно, что после первого тайма, который выиграли криворожане – 4:1, я и предположить не мог, что матч завершится – 6:5 в пользу динамовцев. Для «Кривбасса» – это трагедия. А для меня, как для тренера и для анализа, этот поединок больше напоминал спарринг на сборах.

– Как получилось, что в этой встрече было забито 11 мячей?

– Думаю, что на «Кривбасс» не давила ответственность за результат. К тому же и состав у них акцентирован на атаку. Тот же Мендоса, который забил четыре мяча, не отрабатывал в обороне. Криворожане действуют с высокой линией обороны. Они создают много голевых моментов, но и у своих ворот позволяют оппоненту делать все, что ему захочется. У команды Патрика ван Леувена, на мой взгляд, нет баланса. И «Динамо», которое обладая более классными исполнителями, после перерыва этим воспользовалось. Замены киевлян очень сильно повлияли на ход событий. Буяльский и Ярмоленко перевернули игру.

– Каким будет ваш прогноз на призовую тройку УПЛ?

– Думаю, что так, как сейчас расположены команды в турнирной таблице, такой и будет итоговый протокол. «Шахтер», ЛНЗ, «Полесье». Будет конкурировать и «Динамо», и следующий матч с «Шахтером» станет определяющим для команды Игоря Костюка. Хотя нужно понимать, что третье место для киевлян – это ничего. Сейчас для «бело-синих» первоочередная задача – взять Кубок Украины.