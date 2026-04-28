Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 08:31
Йожеф Сабо высказался о результативности Андрея Ярмоленко

Авторитетный наставник считает, что ветеран «Динамо» качественно выполняет свою работу

Динамо. Андрей Ярмоленко

В поединке прошлого тура УПЛ «Кривбасс» – «Динамо» спасителем столичной команды оказался 36-летний Андрей Ярмоленко, который вышел на поле на 72-й минуте и стал автором двух забитых мячей, что позволило «бело-синим» выиграть поединок – 6:5. Оценку этому в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua дал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Могу только пожелать ему здоровья, – сказал Сабо. – Может, он и побьет рекорд результативности за историю, но года берут свое. А раз он начал забивать пятками, значит, такие противники (улыбается). Тем не менее, он молодец, качественно выполнил свою работу после выхода на замену. Это все опыт и класс Андрея.

Отметим, что второй гол в ворота «Кривбасса» стал 121-м для Ярмоленко в чемпионатах Украины. Чтобы догнать Максима Шацких Андрею необходимо забить три мяча. Вторым в списке бомбардиров идет Сергей Ребров – 123.

По теме:
Булеца рассказал, что изменилось в Александрии с приходом Шарана
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Андрей Ярмоленко Максим Шацких Сергей Ребров
Сергей Демьянчук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 27 апреля 2026, 22:29 17
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27 апреля 2026, 10:23 9
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком
Футбол | 27.04.2026, 23:56
В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком
В шаге от рекорда. МЮ с ассистом Фернандеша обыграл Брентфорд с Ярмолюком
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?
Футбол | 28.04.2026, 01:03
ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?
ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 11
Футбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 19
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
