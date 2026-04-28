Йожеф Сабо высказался о результативности Андрея Ярмоленко

В поединке прошлого тура УПЛ «Кривбасс» – «Динамо» спасителем столичной команды оказался 36-летний Андрей Ярмоленко, который вышел на поле на 72-й минуте и стал автором двух забитых мячей, что позволило «бело-синим» выиграть поединок – 6:5. Оценку этому в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua дал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Могу только пожелать ему здоровья, – сказал Сабо. – Может, он и побьет рекорд результативности за историю, но года берут свое. А раз он начал забивать пятками, значит, такие противники (улыбается). Тем не менее, он молодец, качественно выполнил свою работу после выхода на замену. Это все опыт и класс Андрея.

Отметим, что второй гол в ворота «Кривбасса» стал 121-м для Ярмоленко в чемпионатах Украины. Чтобы догнать Максима Шацких Андрею необходимо забить три мяча. Вторым в списке бомбардиров идет Сергей Ребров – 123.